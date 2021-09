España.- Aguirre dará su apoyo a Ayuso para presidir el PP de Madrid y cree que 'Génova' intenta "retrasar" el Congreso

21-05-2021 La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso (d), acude a la presentación del nuevo libro de la expresidenta regional Esperanza Aguirre (i), 'Sin complejos', en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías, a 21 de mayo de 2021, en Madrid (España). Con este nuevo ensayo, la expresidenta madrileña analiza la situación política actual desde sus casi 40 años de vida política. Además, con este libro la autora también hace un llamamiento a las formaciones políticas de centro para que comiencen una etapa de reflexión con vistas a reagruparse. POLITICA Óscar J.Barroso - Europa Press



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado que dará su apoyo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para que lidere el partido en la autonomía y critica que desde 'Génova' se intente retrasar el Congreso.



En una entrevista en 'El Mundo', recogida por Europa Press, ha recordado que los presidentes del PP en toda España, en las regiones, son los presidentes de sus comunidades o los candidatos autonómicos, por lo que coincide con Ayuso en que, en Madrid, "hay que normalizar la situación".



"Mi opinión es que Almeida no se va a presentar. Y lo que él dice es que los de 'Génova' le están empujando. Puede que sea verdad, porque algunos chiquilicuatres que tienen por ahí detrás en 'Génova' y Almeida es lo que van diciendo", ha lanzado.



En cuanto a la posibilidad de abogar por una 'tercera vía' y que sea otra persona la que lidere la formación, Aguirre cree que es un modelo "que no tiene ningún sentido". "Aquí tenemos a la persona que más daño político a hecho a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que es Ayuso", ha zanjado.



A su parecer, desde 'Génova' intentan "retrasar" el Congreso madrileño. En este sentido, ha recordado que el Supremo condenó al PP de Mariano Rajoy por no convocar el congreso cuando le correspondía. Para Aguirre, hay que "celebrarlo cuanto antes".