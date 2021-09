El OIEA espera poder normalizar las relaciones con Irán en cuestión de días

EFE/EPA/FLORIAN WIESER

Viena, 13 sep (EFE).- El director general del OIEA, Rafael Grossi, expresó este lunes su esperanza de que en "cuestión de días" se puedan normalizar las relaciones entre esa agencia nuclear de la ONU y el gobierno ultraconservador de Irán, marcadas en los últimos meses por la falta de comunicación y el bloqueo.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pretende así mantener y ampliar su vigilancia sobre el programa atómico iraní y seguir buscando una salida diplomática al conflicto con la República Islámica.

El responsable de la agencia nuclear de la ONU destacó en rueda de prensa en Viena que durante su visita a Teherán el fin semana pasado se llegó a "un acuerdo claro para reuniones a alto nivel, ya que no se puede seguir como hasta ahora".

Hacía referencia a la elección el pasado junio del ultraconservador Ebrahim Raisi como nuevo presidente de Irán, lo que ha mermado los contactos con el OIEA.

"Espero que sea una cuestión de días ahora, no de meses. En una semana me reuniré (en Viena) con (el nuevo jefe de la agencia nuclear de Irán, Mohammed) Eslami, y después viajaré de nuevo (a Teherán)", precisó Grossi.

Durante su visita a Teherán Irán accedió a que los inspectores de la ONU operen ciertas cámaras de vigilancia en instalaciones nucleares iraníes, a las que desde febrero no tenían acceso directo.

Según Grossi, los inspectores estaban a punto de quedarse sin información continuada sobre las actividades nucleares de Irán.

Irán y seis potencias internacionales, incluyendo EE.UU. que participó de forma indirecta, comenzaron el pasado abril una negociación para salvar el acuerdo de 2015 que limitaba el programa atómico iraní, unos contactos en suspenso desde que el pasado junio Raisi ganó las elecciones.

Ese acuerdo, diseñado para que Irán no pudiera fabricar armas atómicas a corto plazo, está en el limbo desde que el anterior presidente de EE.UU, el republicano Donald Trump, lo abandonara en 2018, e Irán reaccionara un año después dejando de cumplirlo.

El nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ha puesto como condición para volver al acuerdo que Teherán cumpla de nuevo todas sus obligaciones, mientras que Irán insiste en que Washington levante primero las sanciones, incluyendo un embargo petrolero que reimpuso Trump en 2018.

Raisi es más reacio que su antecesor, el moderado Hasan Rohani, a volver al JCPOA.

La Junta de Gobernadores, el órgano ejecutivo del OIEA, celebra esta semana una reunión en la que se tratará la situación en Irán.