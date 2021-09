EEUU ve riesgo de terrorismo en Yemen e Irak, no Afganistán

(Bloomberg) -- La mayor amenaza para Estados Unidos por parte de los terroristas internacionales proviene de naciones como Yemen, Somalia, Siria e Irak, con Afganistán más abajo en la lista de prioridades después de que terminara la presencia de dos décadas de tropas estadounidenses, dijo la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines.

Aunque los funcionarios de inteligencia de EE.UU. observan de cerca si los grupos terroristas resurgen dentro de Afganistán, el país ya no es la principal preocupación cuando se trata de albergar a terroristas que podrían llevar a cabo un ataque dentro de territorio estadounidense, señaló Haines el lunes en una conferencia de seguridad nacional en Washington.

“Afganistán ya no es prioridad”, dijo Haines. “Estamos poniendo atención en Yemen y Somalia, Siria e Irak. Ahí es donde detectamos la mayor amenaza”.

No obstante, el “enfoque” para las agencias de inteligencia estadounidenses es monitorear la posible reconstrucción de grupos terroristas en Afganistán, señaló Haines, admitiendo que desde la retirada estadounidense, la recopilación de inteligencia dentro del país ha disminuido.

Sus comentarios se produjeron al tiempo que la Administración de Biden sigue recibiendo críticas de parte de republicanos y demócratas por la apresurada retirada estadounidense tras la toma de poder de los talibanes el mes pasado. Horas después de que Haines hablara, el secretario de Estado, Antony Blinken, comenzó su testimonio ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara sobre el retiro.

Alimentando gran parte de las críticas a las decisiones de la Administración Biden está la realidad de que alrededor de 100 estadounidenses y miles de aliados de las fuerzas estadounidenses y extranjeras siguen aún en territorio afgano.

“Afganistán ha sido un tema desgarrador y profundamente personal para la comunidad de inteligencia”, dijo. “Nuestra colección de inteligencia está disminuida y eso es algo para lo que tenemos que prepararnos y para lo que nos hemos estado preparando, francamente, por mucho tiempo”.

Haines también destacó la amenaza de los terroristas nacionales en la conferencia, que fue organizada por la Alianza de Inteligencia y Seguridad Nacional y el grupo sin fines de lucro AFCEA.

“Es una amenaza creciente y preocupante”, indicó, y agregó que el papel principal de las agencias de inteligencia sobre terrorismo doméstico es apoyar al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional.

En términos más generales, Haines señaló que las principales prioridades de las agencias de inteligencia incluyen contrarrestar a China; invertir en tecnología nueva y emergente; desarrollar experiencia en tendencias desestabilizadoras a largo plazo como el cambio climático y la salud pública; y la creación de asociaciones con el sector privado.

También se le preguntó a Haines qué están haciendo las agencias de inteligencia para combatir la desinformación.

“No se puede perseguir toda la desinformación en todas partes”, respondió. “Tienes que averiguar qué es lo más importante y cómo gestionarlo”.

