Dybala, Cuadrado y Bentancur vuelven a disposición del Juventus

EFE/EPA/Alessandro Di Marco

Roma, 13 sep (EFE).- El argentino Paulo Dybala, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el uruguayo Rodrigo Bentancur entraron este lunes en la lista del Juventus Turín para el estreno en la Liga de Campeones contra el Malmoe sueco, después de perderse el duelo liguero contra el Nápoles del pasado sábado.

El técnico Massimiliano Allegri no quiso arriesgar y dejó fuera para el encuentro con el Nápoles, perdido 1-2, a todos sus jugadores latinoamericanos que disputaron con sus selecciones los encuentros de clasificación al Mundial de Catar 2022.

Sin ellos, el Juventus sufrió su segunda derrota consecutiva en la Serie A, tras estrenarse con un 2-2 en Udine, pese a adelantarse en Nápoles gracias a un gol del español Álvaro Morata.

Dybala, que debe liderar al club turinés tras la marcha del portugués Cristiano Ronaldo, será titular ante el Malmoe y también podrían volver al once Cuadrado y Bentancur.

El Juventus está encuadrado en el grupo H junto a Malmoe, Chelsea y Zenit.

En las últimas dos temporadas, el cuadro turinés, que no gana la Liga de Campeones desde 1996, fue eliminado en los octavos de final por el Lyon y el Oporto.