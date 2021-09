10-09-2021 Cultura.- Scarlett Johansson pidió 100 millones de dólares por el estreno de Viuda Negra en Disney+. Scarlett Johansson inició una batalla legal contra Disney a raíz del estreno simultáneo el pasado 9 de julio en cines y Disney+ de Viuda Negra. La actriz demandó a la compañía ya que parte de su salario dependía de las ganancias en taquilla, reclamando la cantidad que había dejado de ganar por el estreno en streaming. Ahora se ha revelado que la intérprete podría haber pedido hasta 100 millones de dólares después de que la compañía decidiera lanzar la cinta en la plataforma. CULTURA MARVEL STUDIOS



Scarlett Johansson inició una batalla legal contra Disney a raíz del estreno simultáneo el pasado 9 de julio en cines y Disney+ de Viuda Negra. La actriz demandó a la compañía ya que parte de su salario dependía de las ganancias en taquilla, reclamando la cantidad que había dejado de ganar por el estreno en streaming. Ahora se ha revelado que la intérprete podría haber pedido hasta 100 millones de dólares después de que la compañía decidiera lanzar la cinta en la plataforma.



Según The Wall Street Journal, Johansson pidió que le pagaran por Viuda Negra lo que estimaba que habría recaudado en taquilla antes de la pandemia. En su caso, fijó la cifra en 100 millones. Como se indica en la demanda por incumplimiento de contrato que Johansson presentó contra Disney, la decisión de estrenar el filme simultáneamente en los cines y Disney+ afectó al rendimiento en taquilla de la película.



Según informa The Wall Street Journal, los abogados de Johansson intentaron negociar con los ejecutivos de Disney inmediatamente después de que se anunciara que Viuda Negra se lanzaría en Disney+ Premier Access. Aparentemente presionaron para hacer un nuevo contrato y que la actriz pudiera obtener una cifra mayor.



Su equipo legal declaró que Viuda Negra habría amasado al menos 1.200 millones en taquilla si la pandemia no hubiera paralizado la industria. Junto con el salario base de 20 millones que recibió Johansson, se estipularon otros 80 millones para redondear a la cifra a 100 millones de dólares.



La publicación estadounidense señala además que Johansson estaba promocionando el filme mientras el jefe de Disney, Bob Chapek, se ocupaba las otras empresas de la compañía en medio de la pandemia, un detalle que habría crucial para que la situación desencadenara en una batalla judicial abierta entre Johansson y Disney.



Con Chapek ocupado en otros asuntos, otros empleados quedaron a cargo. El diario informa que los ejecutivos de Disney "no devolvieron llamadas o correos electrónicos al equipo de Johansson ni entablaron conversaciones serias". Se desconoce si Chapek intentó arreglar la situación o cuánto tiempo esperó Johansson para demandar a Disney.