Cuba.- Vox se compromete a llevar al Parlamento europeo el caso del ciudadano cubano en huelga de hambre en Palma

13-09-2021 Vox se compromete a llevar al Parlamento europeo el caso del ciudadano cubano en huelga de hambre en Palma . Vox se ha comprometido a llevar al Parlamento europeo el caso del ciudadano cubano Néstor Rodríguez Lobaina, quien ha estado 13 días en huelga de hambre en Palma, ante de la Delegación del Gobierno en Baleares.



PALMA, 13 (EUROPA PRESS)



Según ha informado la formación en un comunicado de prensa, Rodríguez Lobaina ha suspendido su protesta frente a la Delegación del Gobierno, "tras una larga conversación telefónica con el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch".



En declaraciones a Europa Press, Rodríguez explicó que la protesta que había iniciado era contra "la complicidad de la actual administración española con los crímenes y violaciones de los derechos humanos en Cuba".



"Necesitamos vivos y sanos a los héroes de la resistencia contra la dictadura comunista. No podíamos dejar que tuviera daños irreversibles o algo peor. A algunos no les importa que los cubanos que luchan por la libertad mueran en calles cubanas o españolas. A nosotros sí", ha expresado Tertsch, quien ha asegurado que "la voz de Rodríguez Lobaina sonará en Europa".



Por su parte, Campos ha considerado "indignante que el Govern haya ignorado a Rodríguez Lobaina". "En estas casi dos semanas de huelga de hambre han tenido tiempo de ir a Cataluña a una ofrenda floral separatista, a perseguir a los médicos de las Islas que no hablan catalán, y a pedir que traigan a mujeres y niñas afganas. Pero no han dedicado ni un momento a un hombre valiente que pide justicia, libertad y democracia para un país hermano oprimido por el comunismo", ha lamentado.