Crece riesgo de escasez de alimentos debido al cambio climático

(Bloomberg) -- A medida que el cambio climático hace que las temperaturas se eleven y las sequías se intensifiquen, los suministros de alimentos tendrán dificultades para seguir el ritmo de la creciente población mundial, según un informe de Chatham House.

Para 2050, los rendimientos de los cultivos básicos podrían disminuir en casi un tercio a menos que las emisiones se reduzcan drásticamente en la próxima década. Al mismo tiempo, los agricultores necesitarán cultivar casi un 50% más de alimentos para satisfacer la demanda global, dijo el grupo de expertos. El informe de Chatham House fue elaborado para los jefes de Estado antes de la cumbre climática COP26 de las Naciones Unidas que se celebrará el próximo mes en Glasgow.

Los precios de los alimentos ya están cerca de los máximos de una década debido a las interrupciones en las cadenas de suministro durante la pandemia y al clima extremo. Durante el verano, los precios del trigo subieron debido a las pérdidas de cosechas en algunos de los mayores exportadores. El informe de Chatham House sugiere que los desafíos climáticos podrían mantener intacta esa tendencia.

“Podemos esperar que todos los alimentos básicos aumenten significativamente de precio”, dijo el autor principal del informe, Daniel Quiggin, en una entrevista. “También esperamos que haya escasez en algunos lugares del mundo”.

La proporción de tierras de cultivo afectadas por la sequía aumentará a 32% anual, más del triple, según el informe. También predice casi 50-50 probabilidades de una pérdida de 10% o más de la cosecha de maíz en los cuatro principales países productores durante la década de 2040.

Es probable que los principales cultivos, desde el trigo hasta la soja y el arroz, experimenten grandes caídas de rendimiento debido a la sequía y períodos de crecimiento más cortos, dijo Quiggin. Para 2040 los impactos climáticos severos serán “permanentes” si los países no reducen las emisiones, señala el informe.

