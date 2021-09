Ciencia.-Identificada una 'fórmula mágica' para el éxito creativo

13-09-2021 Este mapa de prominencia visualiza los píxeles importantes que utilizó el modelo para predecir el estilo artístico posimpresionista de Van Gogh. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NORTHWESTERN UNIVERSITY



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Antes de desarrollar su famosa "técnica de goteo", el artista abstracto Jackson Pollock incursionó en el dibujo, la impresión y las pinturas surrealistas de humanos, animales y la naturaleza.



Según un nuevo estudio de Kellogg School of Management de la Northwestern University, este período de exploración seguido de la explotación de su nueva técnica de goteo preparó a Pollock para una "racha caliente", o una explosión de trabajos de alto impacto agrupados en estrecha sucesión.



En el caso de Pollock, este fue un período de tres años desde 1947 hasta 1950, durante el cual creó todas sus obras maestras chorreantes y salpicadas por las que todavía es famoso en la actualidad.



Mediante el uso de inteligencia artificial para extraer grandes cantidades de datos relacionados con artistas, directores de cine y científicos, los investigadores de Northwestern descubrieron que este patrón no es infrecuente sino, en cambio, una fórmula mágica.



Descubrieron que las rachas calientes son el resultado directo de años de exploración (estudiando diversos estilos o temas) seguidos inmediatamente por años de explotación (centrándose en un área estrecha para desarrollar una experiencia profunda).



La investigación se publica el 13 de septiembre en la revista Nature Communications.



Los investigadores utilizaron algoritmos para el reconocimiento de imágenes para extraer datos de 800.000 imágenes de artes visuales recopiladas de museos y galerías, que cubren las historias profesionales de 2.128 artistas, incluido Vincent Van Gogh.



Con esta nueva comprensión sobre lo que desencadena una racha caliente, las instituciones pueden crear intencionalmente entornos que apoyen y faciliten las rachas calientes para ayudar a sus miembros a prosperar.



"Ni la exploración ni la explotación por sí solas se asocian con una racha caliente. Es la secuencia de ellos juntos", dijo Dashun Wang, quien dirigió el estudio. "Aunque la exploración se considera un riesgo porque podría no conducir a ninguna parte, aumenta la probabilidad de toparse con una gran idea. Por el contrario, la explotación se suele considerar una estrategia conservadora. Si explota el mismo tipo de trabajo una y otra vez durante un largo período de tiempo, puede sofocar la creatividad. Pero, curiosamente, la exploración seguida de la explotación parece mostrar asociaciones consistentes con la aparición de rachas calientes ".