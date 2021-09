13-09-2021 Ciencia.-El célebre telescopio Allen, amenazado por los fuegos de California. El Allen Telescope Array, un conjunto de 42 antenas utilizadas en la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI), está nuevamente amenazado por incendios forestales. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ALEX POLLAK.



Los científicos e ingenieros que normalmente se encuentran en el lugar han sido evacuados como medida de precaución y en respuesta a una orden de la Oficina del Sheriff del condado de Shasta, en California.



El Dixie Fire, aproximadamente a 18 kilómetros al sur de Array, ha arrasado ya más de 4.000 kilómetros cradrados. Se ubica como el segundo incendio más grande en la historia de California. Ahora contenido en un 59 por ciento, es una de los ocho grandes incendios activos en el norte de California.



"Es un hecho lamentable que los entornos que son adecuados para los radiotelescopios, incluido el Allen Telescope Array, también suelen ser lugares donde los incendios forestales son comunes. Dado que las microondas, el tipo de señales de radio que busca el Array, no se ven obstaculizadas por la atmósfera de la Tierra, no hay razón para colocar tales instrumentos en las cimas de las montañas, como se hace con los telescopios ópticos", explica el Instituto SETI --que opera el telescopio-- en un comunicado.



Pero al igual que sus primos de espejo y lente, los radiotelescopios generalmente se encuentran en áreas rurales. Se supone que las señales buscadas por Allen Array son extremadamente débiles y la radio silenciosa es una necesidad. El Radio Observatorio de Hat Creek, donde se encuentra el Allen, se estableció en 1959 y ahora está dirigido por el Instituto SETI. Se situó deliberadamente en una región de baja densidad de población. El paisaje circundante está formado por pastizales y bosques. La mayoría de los días hay más ganado cerca del sitio que personas.



Según Alex Pollak, Gerente de Operaciones de Ciencia e Ingeniería de Array, la lenta marcha del fuego hacia el norte ha provocado la necesidad de evacuación.



Esta no es la primera vez que el Array se ve amenazado. En el verano de 2014, el llamado incendio de Eiler alcanzó la carretera estatal 89, aproximadamente a cuatro kilómetros de las antenas.



El Allen Telescope Array es una instalación única. Es el único radiotelescopio construido con SETI como actividad principal. Sus 42 telescopios se están renovando actualmente con receptores más sensibles y electrónica de seguimiento que acelerarán enormemente la búsqueda de señales que probarían la presencia de sociedades tecnológicas en otros sistemas estelares.