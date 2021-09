China.- Xi Jinping pide a los miembros del Partido Comunista de China posicionarse y tomar medidas contra la corrupción

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente chino, Xi Jinping, ha pedido a los miembros del Partido Comunista Chino tomar "más medidas" cuando sea necesario, especialmente para poner fin a actos de corrupción en el seno del Gobierno.



"Para los comunistas, un buen tipo no es realmente una buena persona", ha aseverado el mandatario, que ha aclarado que los "buenos tipos con miedo a ofender a otros únicamente protegen sus propios intereses", algo que en última instancia daña al partido.



En este sentido, ha matizado que "si eres buena persona" a la hora de informar sobre un acto de corrupción, "no puedes ser una buena persona frente al partido y el pueblo", según ha informado el periódico estatal 'People's Daily'. "No se puede tener ambas cosas", ha dicho.



Xi se ha convertido en uno de los líderes chinos con más poderes consolidados y podría hacerse con un tercer mandato de cara al congreso del partido, que tendrá lugar en 2022.



Si bien no está claro a qué se refiere Xi exactamente, el país ha sido escenario de una amplia reforma que va desde las grandes empresas de tecnología hasta los colegios, pasando por varios casos de corrupción.



El mes pasado se desató la polémica en el país después de que varias personas quedaran atrapadas en el metro debido a las fuertes inundaciones que se produjeron en la provincia de Henan. Al menos 14 personas murieron en el incidente, mientras que el primer ministro, Li Keqiang, aseguraba que los responsables serían llevados ante la Justicia.



A principios de agosto, China anunció medidas contra una treintena de altos cargos a nivel nacional en relación con un brote de coronavirus que se convirtió en el mayor brote registrado en el gigante asiático desde el de Wuhan en 2020.