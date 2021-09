Centroamérica suma más de dos meses sin elegir a secretario general del SICA

Fotografía de archivo del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 13 sep (EFE).- Los países de Centroamérica suman más de dos meses sin elegir a la persona que ocupará la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), según lamentó este lunes el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

"Tenemos ya más de dos meses de no tener un secretario general del SICA. Esto no habla bien del proceso, no habla bien de los liderazgos en la región", señaló Ulloa en un foro sobre el futuro de la región en el marco del bicentenario de la independencia centroamericana.

Señaló que en "la última cumbre presidencial", a finales de junio pasado, se trataría de escoger al sucesor de Vinicio Cerezo (2017-2021), pero "no pudimos ponernos de acuerdo para elegir al secretario general".

"Sigue acéfala la Secretaría General (del SICA)", sostuvo el vicemandatario salvadoreño y añadió que "es el momento de repensar cuál es el rol de estos liderazgos en la región".

De acuerdo con una publicación del SICA, para el periodo 2021-2025 le corresponde al Gobierno de Nicaragua "proponer los nombre de entre los cuales los Estados miembros deberán elegir a una persona" para ocupar la Secretaría General del SICA.

Según publicaciones de medios centroamericanos, la terna propuesta por Nicaragua incluye a Orlando Tardencilla, diputado en el Parlamento Centroamericano; la ministra de Gobernación de Nicaragua, María Amelia Coronel; y Luz Marina López, coordinadora técnica de la Secretaria de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.

En la 49 Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA, en junio de 2017, se acordó "continuar la rotación geográfica para la Secretaría General (...) siguiendo el orden en el que se ejerce la Presidencia Pro Témpore, correspondiendo la candidatura de Nicaragua a partir de 2021".

El secretario general del SICA es el principal representante del organismo en el ámbito internacional y entre sus atribuciones están la de "coordinar la ejecución de los mandatos que deriven de las reuniones de presidentes, consejos de ministros y Comité Ejecutivo".