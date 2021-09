Caída de Soho China en bolsa tras la retirada de la oferta de compra por Blackstone

Imagen de archivo de una pantalla de la bolsa de Hong Kong. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Pekín, 13 sep (EFE).- Las acciones del operador de inmuebles comerciales Soho China en la Bolsa de Hong Kong cayeron un 35% a mediodía de hoy después de que la gestora Blackstone retirase el pasado viernes una oferta de compra por 23.658 millones de dólares de Hong Kong (3.047 millones de dólares, 2.547 millones de euros).

Blackstone citó el viernes en un comunicado conjunto con Soho China una "falta de progreso" en el trabajo para que se cumpliesen las condiciones de compra antes del 31 de diciembre y las dos partes decidieron no posponer la fecha límite.

Por tanto, Blackstone decidió "no realizar la oferta".

A principios del pasado agosto, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) de China anunció que investigaría la transacción, cuya aprobación por parte de la SAMR era uno de los requisitos acordados en junio entre Blackstone y Soho China.

El comunicado del viernes no especificó si la cancelación de la operación tenía relación con la investigación de la SAMR.

Según la oferta presentada en junio, Blackstone, a través de una subsidiaria llamada Two Cities Master Holdings II Limited, compraría más de 4.731 millones de títulos a un precio de 5 dólares de Hong Kong (0,64 dólares, 0,54 euros) por unidad.

Blackstone ya posee unos 6 millones de metros cuadrados de propiedades en el país asiático.

La operación, en la que Goldman Sachs iba a actuar como asesor financiero, habría reportado a Blackstone otros 1,3 millones de metros cuadrados de inmuebles comerciales controlados por Soho China, fundada en 1995.