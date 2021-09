Britney Spears anuncia su compromiso con Sam Asghari tras la renuncia de su padre como su tutor legal

MADRID, 13 (CHANCE)



En plena lucha contra su padre para recuperar el control de su vida después de 13 años sometida a su tutela, Britney Spears tiene mucho que celebrar. Y es que tal y como ha anunciado hace tan solo unas horas... ¡Se casa! La diva del pop se ha comprometido con su novio Sam Asghari, y no ha dudado en compartirlo pletórica con sus 34 millones de seguidores en Instagram.



"¡No puedo creerlo!" ha publicado la artista con un vídeo en el que, sin poder ocultar su felicidad muestra su anillo de compromiso mientras su novio la besa y le pregunta sonriente si le ha gustado su sorpresa, con una Britney muy emocionada contestando a gritos que "¡Sí!".



El anillo, un impresionante diamante de cuatro quilates diseñado por Roman Malayev y con el apodo con el que Sam llama a la cantante grabado, "Leona", con el que Britney y el joven, de 27 años, anuncian su compromiso casi cinco años después de conocerse en el rodaje del videoclip de 'Slumber Party'.



Una gran noticia que la cantante ha desvelado tan sólo 5 días después de que su padre, Jamie Spears, haya renunciado a seguir como su tutor legal después de 13 años en los que ha controlado totalmente la vida de Britney.



Así, el abogado de su progenitor ha asegurado en la Corte Superior de Los Ángeles que Jaime está de acuerdo en renunciar la tutela, pero que esa función deberia recaer en otra persona ajena a la familia - ya que en palabras de su padre solo busca lo mejor para Britney - , por lo que todos los movimientos de la cantante de 'One more time' seguirían estando controlados.



Ahora, y demostrando que poco a poco retoma las riendas de su vida, la artista anuncia su compromiso matrimonial con su gran apoyo en los úlimos años, Sam Asghari, su pareja desde 2016. Será su tercer marido, tras Keven Federline - padre de los dos hijos de Britney - y Jason Alexander, amigo de la infancia y con quien se casó en Las Vegas, anulando su matrimonio apenas 55 horas después.