Brasil supera los 21 millones de casos de covid-19, pero las cifras siguen a la baja

Una trabajadora de la salud atiende a pacientes con la covid-19, en el Hospital Municipal de Campaña Pedro Dell Antonia, en Sao Paulo (Brasil). Fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

Río de Janeiro, 13 sep (EFE).- Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus, sumó 6.645 positivos en las últimas 24 horas y superó los 21 millones de casos por la covid-19 en momentos en que las cifras por el virus continúan cayendo en el país, informó este lunes el Gobierno.

Pese a la elevada cantidad de contagios, los promedios continúan cayendo en el gigante suramericano y la media de la última semana se ubicó este lunes en los 15.213 casos diarios, casi la mitad de la de un mes atrás (30.036 casos) y el menor promedio en los últimos 16 meses, desde mayo del año pasado, cuando la pandemia estaba en sus inicios, según el más reciente boletín del Ministerio de Salud.

Desde que el coronavirus llegó al país, a finales de febrero de 2020, más de 20 millones de personas contagiadas con el virus se han recuperado completamente de la enfermedad, lo que corresponde al 95,6 % del total de infectados.

Las muertes, que ya suman 587.066, tras la notificación de 215 víctimas fatales en la última jornada, también siguen a la baja en el país y en las últimas 24 horas cuatro de los 27 estados de Brasil no registraron ningún óbito y otros 15 notificaron menos de 10 fallecidos por el virus.

Los datos oficiales señalan que el promedio de la última semana se ubicó este lunes en los 465 fallecidos diarios, un 46,3 % menos que la media de fallecidos registrada hace 30 días.

Las cifras de víctimas, no obstante, pueden ser mayores pues dos estados no lograron notificar datos de la última jornada por problemas técnicos, entre ellos Río de Janeiro, la segunda región del país con más muertes por la covid-19.

De acuerdo con los expertos, la continua caída de las muertes y de los positivos desde hace más de dos meses se debe a los avances en la campaña de vacunación.

En este país de más de 213 millones de habitantes, cerca del 67 % de su población ya cuenta con la primera dosis de la vacuna y casi un 34 % (más de 72 millones de personas) ya tiene el esquema completo de inmunización.

Los números, sin embargo, ratifican al gigante suramericano como el segundo país con mayor cantidad de víctimas fatales por la covid-19, después de Estados Unidos, y como el tercero con más contagios, detrás de la nación norteamericana e India.