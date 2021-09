Bordalás define su proyecto

El entrenador del Valencia José Bordalás felicita a su jugador, el portugués Gonçalo Guedes que pasa por un desconsolado banquillo de Osasuna, al término del partido que el equipo rojillo perdió por 1-4 en el Estadio de El Sadar, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Santander. EFE/Jesús Diges

Valencia, 13 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, ha necesitado cuatro partidos de Liga para definir su proyecto en el club valenciano, en el que ha conseguido asentar su modelo de juego, truncar varias rachas adversas en el equipo y conseguir la implicación total de un grupo de jugadores, que todavía no conoce la derrota.

Tras dos temporadas en las que el Valencia no encontró el norte, el técnico alicantino ha variado el rumbo y las exigencias de un calendario complicado refrendarán en las próximas semanas si la tendencia se consolida o el equipo requiere de nuevos impulsos.

El perfil de nuevo Valencia se refleja en los siguientes datos:

1. El equipo ha cerrado la cuarta jornada de Liga con una imagen solvente, remontada incluida, en Pamplona ante Osasuna (1-4), lo que le permite alcanzar los diez puntos, cifra para la que el año pasado necesitó nueve encuentros y el anterior, ocho.

2. El Valencia solo ha recibido dos goles, lo que supone una media de 0’5 por encuentro (muy por debajo de los 1,4 de las dos últimas campañas) y ninguno de ellos en casa.

3. Bordalás ha contado desde el principio con la base de nueve jugadores que el pasado año integraron un equipo discreto y que ahora ofrecen una imagen muy distinta y a la que se han incorporado el meta Giorgi Mamardshvili y el central Omar Alderete.

4. Los once que han tenido la confianza del técnico en las alineaciones iniciales han sido Mamardashvili, Thierry, Gabriel Paulista, Alderete, Gayà, Carlos Soler, Wass, Hugo Guillamón, Cheyshev, Maxi Gómez y Guedes. Solo la expulsión de Guillamón en el primer encuentro, propició la titularidad de Racic en el segundo.

5. Prueba de esa confianza es que en Pamplona no dio descanso a sus jugadores internacionales, que integraron el equipo inicial ante el Osasuna con independencia de la acumulación de minutos, los problemas físicos de hombres como José Luis Gayà, que se retiró en el descanso, o los largos desplazamientos del uruguayo Maxi Gómez o el paraguayo Omar Alderete

6. En los primeros encuentros, el banquillo estuvo ocupado por canteranos, pero la llegada de fichajes (Dimitri Foulquier, Marcos André y Hugo Duro), así como la salida de Rubén Sobrino, han variado la fisonomía de las convocatorias, pero no la del conjunto inicial. La mayoría de los no titulares han tenido hasta el momento un papel testimonial en el equipo y hombres como Jesper Cillessen, Toni Lato o Cristiano Piccini todavía no han debutado.

7. El equipo ha cambiado su estilo de juego y dejado atrás el toque en el centro del campo para desarrollar un fútbol más directo, con envíos en largo desde la portería o la defensa en pos de sus atacantes, con los que han llegado nueve tantos, más dos de media por encuentro.

8. El portugués Gonçalo Guedes, más allá de los goles que ya acumula, ha recuperado el protagonismo que tuvo en etapas anteriores, ya que su aportación al fútbol ofensivo del Valencia se ha mostrado hasta ahora determinante.

9. El suyo es uno de los casos de jugadores que pudieron salir del club este verano, también el de Daniel Wass o Maxi Gómez, al margen de los internacionales españoles Soler y Gayà, pero que al quedarse han dado consistencia al bloque.

10. Con todo ello, el Valencia ha truncado una racha de 57 partidos de Liga, desde enero de 2020, sin ganar dos encuentros seguidos y la de derrotas a domicilio, ya que llevaba doce partidos sin vencer como forastero con cuatro empates y ocho derrotas, desde el 0-1 del 10 de enero en Valladolid. EFE

Alfonso Gil