Birmania.- Posponen el juicio contra Suu Kyi en Birmania por motivos médicos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El juicio contra la antigua 'líder de facto' birmana Aung San Suu Kyi ha sido pospuesto este lunes después de que esta no acudiera a una vista judicial por motivos médicos, tal y como ha informado su abogado.



Estaba previsto que se presentara ante el tribunal de Zabuthiri en Naipyidó, la capital birmana, pero un miembro de su equipo legal, U Jin Maung Zaw, ha indicado que "non se encuentra bien". "Dijo que se había mareado y tenía la cara roja", ha afirmado.



Suu Kyi se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 1 de febrero, cuando tuvo lugar el golpe de Estado en el país. La líder birmana se enfrenta a cargos por violar las restricciones impuestas por el coronavirus y cometer delitos de sedición, entre otros. La junta militar también la ha imputado por corrupción.



Sin embargo, disidentes y seguidores de la política birmana, que ganó el premio Nobel de la Paz en 1991, han insistido en que el Ejército busca silenciarla a largo plazo, por lo que está previsto que se enfrente a duras sentencias.



Sus abogados se han reunido con ella esta mañana sobre las 9.30 en un encuentro que ha durado unos 10 minutos. Suu Kyi les pidió entonces que solicitaran la posibilidad de que se asentara de las vistas judiciales, según informaciones del diario 'The Irrawaddy'.



Así, el tribunal ha pospuesto las vistas en su contra, si bien el juicio contra el expresidente U Win Myint se ha reanudado. La junta, por su parte, insiste en que las medidas tomadas tras el golpe tienen como objetivo proteger la democracia y han insistido en que se produjo un fraude electoral en noviembre.