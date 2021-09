Biden busca reincorporar a EEUU al escenario global ante la ONU

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea pronunciar su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 21 de septiembre, como parte de su esfuerzo para volver a comprometerse con la comunidad internacional.

La reunión está programada para ser en persona, a diferencia del año pasado, que se llevó a cabo de forma virtual debido al coronavirus.

Biden planea hacer un viaje de un día para el discurso, dijo la Casa Blanca, reduciendo lo que generalmente es una visita de varios días que incluye reuniones cara a cara con líderes mundiales y, a veces, apariciones públicas adicionales.

El presidente ha buscado revertir el enfoque del expresidente Donald Trump de “América primero”, en el que se alejó de los grupos multilaterales y se retiró de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estados Unidos se ha reincorporado a ambos cuerpos desde que Biden asumiera el cargo.

El cirujano general Vivek Murthy dijo el domingo que Biden planea anunciar sus próximos pasos para reforzar el oferta mundial de vacunas antes de la Asamblea General. El mandatario también estaría considerando organizar una reunión multilateral sobre la oferta de vacunas.

