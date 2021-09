Ampliar el derecho a la eutanasia, dilema para el diálogo de gobierno en Países Bajos

La líder del partido progresista (D66), Sigrid Kaag, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/BART MAAT

La Haya, 13 sep (EFE).- El polémico proyecto progresista que busca ampliar en Países Bajos el “derecho” a la eutanasia a personas mayores que, aún estando sanas, consideren que han completado su ciclo de vida es uno de los dilemas de ética médica que irrumpe en el diálogo para formar gobierno en Países Bajos, con el partido democristiano como socio prioritario.

El líder de los democristianos (CDA) y ministro en funciones de Finanzas, Wopke Hoekstra, consideró que esa ley debería ser un tema de libertad de conciencia y que cada diputado de este partido de centroderecha vote lo que considere en el Parlamento neerlandés, por lo que prefiere no acudir a la mesa de diálogo con una posición única de su grupo parlamentario.

Sin embargo, sus compañeros de partido más críticos han presentado este fin de semana una resolución en la que indican que la introducción de esa ley es contraria a los principios básicos de CDA y debería vetarse, algo con lo que está de acuerdo la junta del partido, que sí indicó que los debates sobre temas de ética médica “son siempre un asunto de libertad, en principio”.

La líder del partido progresista (D66), Sigrid Kaag, también consideró que este debate “no debería formar parte de un acuerdo de coalición, eso depende de la conciencia y la convicción individual de cada miembro del Parlamento".

Este proyecto de ley llegó a manos del Parlamento neerlandés en julio del año pasado, con años de retraso, después de que los socios cristianos de la actual coalición en funciones -CDA y Unión Cristiana (CU)- lo hubieran vetado tras las elecciones de 2017 y pusieron como condición hacer un estudio social para determinar si una ley así podría ser necesaria.

La investigación se publicó en marzo del año pasado y mostró que unos 10.000 holandeses mayores de 55 años, de los 21.000 encuestados, querrían poder tener acceso legal a la eutanasia una vez alcancen una edad determinada, tengan que lidiar con achaques de la vejez, y consideren que ya han cumplido su ciclo de vida.

La autora del proyecto, Pia Dijkstra, defendió que el “problema es cada vez mayor ahora que la diferencia entre la vida biológica y la vida biográfica aumenta gracias a los avances médicos”: la gente deja de formar parte del sistema laboral a los 67 años, pero vive más que antes, sin participar en la sociedad y se enfrenta a la soledad o los achaques de la edad.

REPETICIÓN ELECTORAL

CDA suma 15 escaños y los progresistas 24, por lo que son los socios prioritarios del liberal VVD (34), aunque los tres juntos tampoco alcanzan la mayoría de un Parlamento de 150 escaños.

Las diferencias en cuestiones de ética médica ya llevaron a D66 a descartar a Unión Cristiana (CU) -partido del actual gabinete en funciones- como miembro de la coalición del futuro gobierno porque Kaag no está dispuesta a volver a renunciar a las promesas electorales de su partido.

Tras sacar a CU de la lista, la otra combinación que quedó sobre la mesa era una coalición de VVD, D66, CDA junto a un bloque de izquierdas formado por los socialdemócratas (PvdA) y los verdes (GroenLinks), pero tanto el liberal Mark Rutte como Hoekstra descartaron esta opción porque haría que el futuro gobierno sea “demasiado de izquierdas”.

Esto hizo que, a pesar de la existencia de 17 partidos políticos en el Parlamento neerlandés, la combinación que queda es un gabinete de minorías, formado por VVD y D66, y quizás con CDA, pero ya hay voces dentro de los democristianos, incluido el presidente de su Oficina Científica, que instan a no unirse a un futuro gobierno minoritario del partido liberales de derechas y de izquierdas.

Las elecciones fueron a mediados de marzo y seis meses después, lo único que se ha hecho ha sido nombrar una sucesión de “informateur” para que puedan tantear el terreno y buscar una salida al rompecabezas, pero todos han fracasado al chocar con las acentuadas diferencias ideológicas de los partidos que Rutte busca liderar como primer ministro por cuarta vez desde 2010.

“Personalmente no estoy contento con eso. No es algo bueno”, reconoció Rutte, sobre el estancamiento de las conversaciones para formar gobierno.

Con este panorama, hay quien habla de repetición electoral. “Lo peor es que ya no puedo descartar la posibilidad de nuevas elecciones. Hace tres semanas, no tenía esa opción en mente”, dijo el líder de CU, Gert-Jan Segers, después de una reunión con Johan Remkes, quien acaba de asumir el rol de informateur tras un fracaso de sus predecesoras.

Imane Rachidi