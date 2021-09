AMP.- Fútbol/Primera.- El Betis y el Elche estrenan su casillero de victorias ante Granada y Getafe

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Granada y el Elche estrenaron este lunes su casillero de victorias en LaLiga Santander 2021-2022 tras imponerse a domicilio al Granada (1-2) y al Getafe (0-1), respectivamente, en los partidos que cerraron la cuarta jornada del campeonato.



En el Nuevo Los Cármenes, el conjunto verdiblanco saboreó su primer triunfo a días de debutar en la Liga Europa y lo hizo gracias a un tanto en los compases finales de Sergio Canales y después de haber tenido las mejores ocasiones en el encuentro.



El equipo de Manuel Pellegrini fue seguramente mejor que el de Robert Moreno durante casi una hora, pero su falta de puntería mantuvo con vida a los locales, que lograron igualar un choque decidido por una gran jugada personal del centrocampista cántabro.



El Betis comenzó mejor y Fekir ya tuvo muy pronto la primera ocasión, en un mano a mano que no acertó a definir bien ante el debutante Luis Maximiano. El portero portugués, que dejó buenas maneras, estuvo a punto de ser el protagonista negativo tras un error ante Tello, que le robó el balón, pero que tampoco tuvo temple para definir tras regatearle.



Un balón al palo de Fekir y otra buena parada de Maximiano impidieron que los visitantes se adelantasen antes que en el descuento de la primera mitad, cuando el canterano Rodri dibujó un gran disparo para hacer el 0-1 ante un Granada que sólo había metido miedo un poco antes con un remate cercano de Montoro.



El Betis pudo sentenciar su victoria al inicio de la segunda mitad, pero Tello no pudo superar a Maximiano en un mano y Fekir también amenazó con un disparo fuera del área. Sin embargo, fue el Granada el que empató por medio de un potente disparo de Luis Suárez que sorprendió a un Rui Silva que retornaba a su antigua casa.



El partido se abrió entonces a partir de ese momento y cuando parecía que acabaría en tablas, apareció Canales para realizar una gran jugada individual desde el mediocampo y sentenciar al equipo de Robert Moreno que sigue sin ganar y se queda con dos puntos por los cinco de los béticos.



LUCAS PÉREZ AGRAVA EL INICIO DEL GETAFE



Tampoco sabe lo que es ganar, ni puntuar, un Getafe que encajó su cuarta derrota consecutiva al caer ante el Elche por 0-1 en un duelo igualado en el Coliseo donde el conjunto 'azulón' demostró que le sigue faltando mucho más mordiente ofensivo para poder salir de abajo y que se estrelló contra el orden del equipo franjiverde que, en un partido sin excesivas ocasiones, siempre gozó de las mejores.



El Getafe trató de dominar desde el pitido inicial, pero tras un buen inicio, vio como el Elche, apoyado en el buen trabajo arriba de Lucas Boyé, iba equilibrando un choque sin apenas oportunidades. Una falta de Damián Suárez que se fue cerca del palo fue la mejor local, mientras que más peligrosa fue la visitante, con Benedetto enviando fuera su remate ante David Soria tras una buena dejada de Boyé.



En la segunda parte, el equipo de Míchel lo siguió intentando sin éxito y poco a poco los de Fran Escribá fueron encontrando más espacios. En el minuto 69, una buena incorporación de Mojica acabó en un buen pase a Lucas Pérez, que el gallego no perdonó para hacer el gol del triunfo.



A partir de ahí, el Elche pudo sentenciar al contragolpe, con otra buena oportunidad del lateral izquierdo colombiano, que se estrelló en el palo, y los 'azulones' tuvieron la mejor en un cabezazo de Maksimovic a la salida de un corner bien repelido por Casilla.