Aluminio alcanza los US$3.000 por primera vez en 13 años

(Bloomberg) -- El aluminio alcanzó los US$3.000 la tonelada en Londres por primera vez en 13 años en medio de expectativas de que las interrupciones de suministro están aquí para quedarse, mientras tanto, la demanda sigue en aumento.

En las últimas tres semanas, el metal avanzó un 14%, a medida que crecen los riesgos de suministro en toda la industria, desde la minería de bauxita en Guinea y el refinando de alumina en Jamaica, hasta la fundición de aluminio en China y más allá.

Los productores chinos recibieron el lunes un nuevo golpe cuando Steelhome informó que la provincia de Yunnan, una de las productoras de aluminio más grandes de la nación asiática, impondrá restricciones de producción a partir de este mes en un esfuerzo por cumplir con las metas de reducción de intensidad energética. Las fundiciones en la Unión Europea también enfrentan costos crecientes con créditos de carbono e insumos de energía en niveles récord, dijo Goldman Sachs Group Inc.

“En China y cada vez más en la UE, el riesgo político para el suministro de aluminio está creciendo”, dijeron analistas de Goldman, incluído Jeff Currie en una nota publicada el lunes. Si bien el banco no ve el reciente golpe en Guinea como un impacto material sobre la bauxita, los riesgos al alza persisten, en tanto que las tensiones regionales podrían generar más cuellos de botella logísticos.

Los problemas de oferta perseguirán a la industria durante el resto de este año y la mayor parte de 2022, según muchos participantes de la Cumbre del Aluminio en Chicago. Algunos incluso proyectan que podría llevar hasta cinco años resolver los problemas. Los precios del metal han aumentado alrededor de dos tercios desde el año pasado.

Aluminium Corp. of China Ltd., la fundidora más grande del país, subió 8,1% en Hong Kong el lunes. Las acciones de material chino podrían ver una nueva calificación a medida que las medidas del Gobierno para frenar la producción de acero con la intención de reducir emisiones podrían impulsar los precios del cemento, acero y aluminio, dijo en una nota el analista de Citigroup Inc. Jack Shang.

Nota Original:Aluminum Hits $3,000 for First Time in 13 Years on Supply Snarl

