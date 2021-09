Alemania.- El presidente alemán pide aclarar la implicación de todos los organismos estatales durante el nazismo

BERLÍN, 13 (DPA/EP)



El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha señalado este lunes que es necesario aclarar la implicación de las organizaciones y organismos del Estado durante el nazismo y cómo fue tratado después de su caída en 1945.



"Detrás de las fachadas del Estado hay muchas cosas que siguen en la oscuridad. Hay muchas cosas que aún no han sido suficientemente aclaradas ni contadas", ha asegurado Steinmeier, durante un acto celebrado en el Palacio de Bellevue, con motivo de la presentación de los primeros detalles de un estudio sobre este asunto.



Steinmeier también ha incluido dentro de la investigación, confiada al profesor Norbert Freide de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, la oficina de la Jefatura del Estado, pues las historias de las víctimas del régimen nazi pueden estar "literalmente" detrás de casi todos los estamentos gubernamentales.



"A pesar de décadas de investigación científica y revalorización histórica, no se han contado todas estas historias, no se conocen todos los crímenes y no se ha conmemorado adecuadamente a todas las víctimas", ha reconocido Steinmeier, quien asegura tener la responsabilidad como presidente de "afrontar de manera abierta y crítica" ese momento de la historia de Alemania.