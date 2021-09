Alcott y de Groot si pudieron completar Grand Slam de Oro en silla de ruedas

Imagen de archivo del tenista australiano Dylan Alcott. EFE/EPA/Bob Martin for OIS

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 12 sep (EFE).- Toda la atención estaba puesta en la final del Abierto de Estados Unidos en ver si el serbio Novak Djokovic conseguía ser el tercer jugador en la historia que lograba completar el ciclo de Grand Slam, algo que al final no pudo conseguir, pero que si habían logrado horas antes en la competición de sillas de ruedas el australiano Dylan Alcott y la holandesa Diede de Groot.

Ambos no solo completaron el ciclo del Grand Slam en sus respectivas categorías con los triunfos en el Abierto de Estados Unidos, el de Australia, Roland Garros y Wimbledon sino que también alcanzaron el Grand Slam de oro después que en los pasados Paralímpicos de Tokio 2020 fueron campeones.

Ambos se proclamaron campeones de individuales masculinos en la modalidad de "cuádruples" (jugadores con inmovilidad en tres partes o más del cuerpo) y la de sillas de ruedas femenina, respectivamente.

Alcott venció a Niels Vink de Holanda 7-5 y 6-2 para conseguir el título, mientras que De Groot superó a la cabeza de serie número dos la japonesa Yui Kamiji de Japón por 6-3 y 6-2.

El campeón australiano que ganó su tercer título en Flushing Meadows, en cinco finales que ha disputado del Abierto de Estados Unidos, levantó su trofeo, le sirvieron una lata de cerveza y luego la bebió mientras la multitud rugía entusiasmada en la pista Louis Armstrong Stadium.

Alcott había declarado a su llegada al Abierto, con la medalla de oro en su poder, que siempre bebe una cerveza con el trofeo cuando gana un título de Grand Slam, y dijo que después que consiguió la medalla de oro se tomó alrededor de 20, el pasado fin de semana.

"Simplemente no lo he hecho frente a 20.000 personas y 50 millones de personas mirando", declaró Alcott "Vi una sonrisa por parte de Djokovic y Medvedev y eso es agradable y más con toda la tensión que tenían que soportar de cara a su gran final".

Mientras que De Groot tuvo su celebración más moderada, pero el Slam fue igualmente significativo para la holandesa de 24 años.

"Ser la primera en obtener ese título es tan especial", declaró de Groot. "No creo que lo olvide nunca por todo lo que significa para mi, los que me apoyan y los que luchan cada día como yo por superarnos".

La alemana Steffi Graf, en 1988, había sido la única tenista en ganar los cuatro títulos de Grand Slam más una medalla de oro en el mismo año. Solo recientemente se hizo posible en la gira en silla de ruedas, y Wimbledon no agregó un torneo en silla de ruedas hasta 2016.

De Groot obtuvo su victoria antes que Alcott, de 30 años, que ganó una medalla de oro paralímpica en baloncesto en 2008 antes de cambiar al tenis, lograse la suya.

"Ningún hombre ha ganado jamás un Slam de Oro. Nadie ha tenido la oportunidad de hacerlo tampoco", comentó Alcott. "Tuve esa oportunidad. Qué momento tan especial. Entrené toda mi vida para eso. Así que disfruté mucho la experiencia".