3M duplica estimación de caída en producción de autos por chips

(Bloomberg) -- 3M Co. espera que la escasez de semiconductores que ha dejado inactivas las fábricas de automóviles en todo el mundo dure hasta 2022, al mismo tiempo, la compañía duplicó con creces su estimación anterior de la disminución en la producción de vehículos nuevos en el segundo semestre de este año.

La caída interanual será de 6%, frente a un 3% estimado, dijo el lunes el director financiero, Monish Patolawala, en una conferencia de Morgan Stanley.

“Hasta que vea que la disponibilidad de chips aumenta y la oferta de todos esos chips es constante, los fabricantes de equipos originales de automóviles tendrán que pasar por altibajos para mantener sus fábricas en funcionamiento”, indicó.

Algunos fabricantes de automóviles, entre ellos Toyota Motor Corp., General Motors Co. y Volkswagen AG se han visto obligados a reducir su producción debido a la escasez de semiconductores. La semana pasada, Toyota recortó su previsión de producción anual debido a la limitación y propagación de casos de coronavirus en el sudeste asiático. GM ha dicho que espera que la situación empeore este año antes de mejorar en 2022, mientras que el director ejecutivo de VW ha prevenido que la escasez podría durar años.

Patolawala señaló que el problema de los chips es uno de varios para la cadena de suministro que, junto con una mayor inflación, probablemente afectará negativamente las ganancias por acción del fabricante con sede en St. Paul, Minnesota este año. Indicó que afectará a la empresa en el “extremo superior” del rango de 65 centavos por acción a 80 centavos. En julio, 3M pronóstico ganancias por acción de US$9,70 a US$10,10 para el año completo.

Nota Original:3M Doubles Its Estimated Drop in Car Output on Chip Shortage (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.