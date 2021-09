Vuelan Milan, Roma y Nápoles, frena el Inter y naufraga el Juventus

EFE/EPA/ROBERTO BREGANI

Roma, 12 sep (EFE).- El Milan, el Roma, en el partido 1.000 del portugués José Mourinho, y el Nápoles mantuvieron el pleno de victorias en la Serie A italiana, que alcanzó la tercera jornada, en la que el Inter de Milán frenó, al no pasar del 2-2 en el campo del Sampdoria, y el Juventus, con su revés de Nápoles, sigue sin conocer la victoria.

El Milan, rival del Atlético Madrid en la Liga de Campeones, dio un golpe en la mesa este domingo en San Siro, al imponerse por 2-0 al Lazio, que llegaba a la cita con el pleno, gracias al portugués Rafael Leao y al sueco Zlatan Ibrahimovic, quien volvió al terreno de juego tras cuatro meses de baja.

"Ibra", que el próximo 3 de octubre cumplirá 40 años, regresó a lo grande. Entró en el minuto 60 y siete minutos después empujó al fondo de las mallas el balón que valió el definitivo 2-0.

El sueco, que lució un peinado con una vistosa trenza, permitió a los hombres de Stefano Pioli, en los que el español Brahim Díaz fue titular, mantener el ritmo del Nápoles, que doblegó 2-1 al Juventus, y al Roma del portugués José Mourinho, que doblegó al Sassuolo.

No pudo empezar peor el año del Juventus, ya sin el portugués Cristiano Ronaldo. Los hombres de Massimiliano Allegri solo suman un punto en tres partidos, con un empate ante el Udinese y derrotas frente al modesto Empoli y al Nápoles.

En el estadio Diego Maradona, el español Álvaro Morata adelantó a los bianconeri, pero dos graves fallos, del meta polaco Wojciech Szczesny y del italiano Moise Kean, provocaron la remontada napolitana, obra de Matteo Politano y del senegalés Kalidou Koulibaly.

Sigue volando el Roma de Mourinho, que celebró de la mejor manera su partido número 1000 como entrenador. En el Olímpico, en un nuevo once sin el español Borja Mayoral, su equipo ganó un partido épico con un gol en el 92 de Stefan El Shaarawy.

El Sassuolo tuvo tres oportunidades claras para desequilibrar el encuentro con 1-1 en el marcador, y cuando el Roma anotó el 2-1, Mourinho recorrió sesenta metros para ir a celebrar la diana ante la curva sur del estadio Olímpico junto a sus jugadores.

Perdió sus primeros puntos el Inter de Simone Inzaghi, en su último encuentro antes de recibir al Real Madrid en el arranque de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Los milaneses se adelantaron dos veces, primero con Federico Dimarco y luego con el argentino Lautaro Martínez, pero recibieron la igualada del japonés Maya Yoshida (1-1) y luego la de Tommaso Augello (2-2).

Lautaro, que acababa de regresar de los compromisos de la selección argentina, jugó una hora mientras que el chileno Arturo Vidal y el argentino Joaquín Correa, también de vuelta tras los duelos de clasificación al Mundial, saltaron al campo en la segunda mitad.

Se hacen un hueco entre los más grandes el Udinese "argentino" de Roberto Pereyra, Nahuel Molina e Ignacio Pussetto, que doblegó 1-0 al Spezia, y el Fiorentina del también argentino Nico González, que doblegó 2-1 al Atalanta, próximo rival del Villarreal en la Liga de Campeones.

Brillaron además el paraguayo Toni Sanabria y el argentino Cristian Ansaldi, que con un gol y dos asistencias, respectivamente, dieron el primer triunfo del año al Torino (4-0 al Salernitana). EFE

