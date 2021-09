Un golpeado Gobierno argentino busca respaldo en reñidas primarias de medio término

Foto de archivo: En las elecciones primarias del domingo se eligen a los candidatos que competirán en noviembre por bancas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Imagen del edificio del Congreso de la Nación Argentina en Buenos Aires. 22 mar, 2021. REUTERS/Agustin Marcarian

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 12 sep (Reuters) -Los argentinos comenzaron el domingo a votar en unas primarias para los comicios legislativos en las que la oposición intentará aprovechar el mal momento que atraviesa el Gobierno peronista debido a su manejo de la pandemia y a una perenne crisis económica.

El país empezó en 2021 a dejar atrás una recesión de tres años, en medio de una alta inflación y problemas con la deuda pública. Aunque las encuestas no lo favorecen, el presidente de centroizquierda Alberto Fernández aspira a que la reactivación económica y la acelerada vacunación contra el COVID-19 le permitan obtener un buen resultado.

"Hay un escenario de mucha paridad", señaló a Reuters Shila Vilker, directora de la consultora de opinión Trespuntozero.

Como los principales partidos ya han definido en muchos distritos a sus candidatos al Congreso nacional, las primarias cumplirán la función de una amplia y precisa encuesta para saber cuál es el respaldo que tiene el Gobierno que asumió en 2019.

"Hay una figura presidencial que necesita mostrar buenos resultados, mientras que en (el opositor) Juntos por el Cambio podría redefinirse el equilibrio de poder", añadió Vilker.

El oficialista Frente de Todos aspira a ampliar en noviembre su representación en el Congreso, donde controla el Senado y tiene la primera minoría en Diputados. Pero la creciente pobreza y recientes escándalos políticos relacionados con la gestión de la pandemia podrían hacerle perder la mayoría que ostenta en la Cámara Alta.

"Noto que hay un gran contento en la gente por todo lo que nos pasa como argentinos. Al margen de la pandemia, la situación económica es compleja y cada vez alcanza menos lo que se cobra (como salario)", dijo Patricia Coscarello, empleada administrativa de 52 años desde 25 de Mayo, una ciudad a 230 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires

Los mercados, más afines a una gestión de centroderecha que al peronismo gobernante, seguirán con atención los comicios. Una derrota del Frente de Todos podría volver a impulsarlos el lunes, luego de las alzas recientes.

"Si bien hay muchas cosas para mejorar, la alternativa que nos gobernó anteriormente (por Juntos por el Cambio) las empeoró todas. Me parece que el manejo de lo económico en la pandemia fue bueno", dijo a Reuters Griselda Picone, un ama de casa de Buenos Aires de 60 años.

El bajo nivel de participación que se espera en las primarias, debido a la apatía de los argentinos y a las dificultades para votar que podrían generar los protocolos por la pandemia del coronavirus, vuelve impredecible el resultado.

"Voy a votar a la oposición, sin estar absolutamente convencido. Pero creo que lo que propone el peronismo nos ha llevado desde los años 70 a esta parte a una escalada de atraso tanto económico como cultural", manifestó Jorge Prinz, un arquitecto de 54 años, en Buenos Aires.

Se espera que cuando se despejen las dudas políticas, luego de las elecciones de noviembre, el Gobierno acelere las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar el pago de 44.000 millones de dólares que el organismo prestó a Argentina hace tres años.

En los comicios del 14 de noviembre se renovarán 127 diputados sobre un total de 257 y 24 senadores de los 72 que componen la Cámara Alta.

"No confío en ningún partido político o candidato, la campaña no me convenció", explicó Tomás Caironi, estudiante de 22 años.

Los primeros resultados oficiales sobre las primarias se esperan para la noche del domingo.

(Reporte de Nicolás Misculin, con reporte adicional de Agustín Geist y Jorge Otaola. Editado por Lucila Sigal y Eliana Raszewski)