Seis policías serán sancionados por su conducta durante el asalto al Capitolio

Washington, 11 sep (EFE).- La Policía del Capitolio, en la capital estadounidense, anunció este sábado que ha recomendado tomar medidas disciplinarias contra seis agentes por su conducta durante el asalto al Congreso en enero, aunque absolvió a otros veinte que habían sido investigados por negligencia.

En un comunicado, la Policía del Capitolio reveló los resultados de su investigación sobre presuntos casos de conducta inapropiada de los agentes destinados a proteger el Congreso durante el asalto a ese edificio, el pasado 6 de enero, de una turba de seguidores del entonces presidente Donald Trump.

La agencia abrió 38 investigaciones internas tras recibir denuncias de supuesta negligencia, y pudo identificar a los policías implicados en 26 de los casos.

Concluyó que en 20 de ellos "no hubo negligencia", mientras que en el caso de otros seis policías, a los que no identificó, sí era recomendable una "acción disciplinaria", cuya naturaleza tampoco especificó.

Tres de esos seis agentes serán sancionados por su "conducta inapropiada", mientras que otro lo será por su "falta de cumplimiento de órdenes", un quinto por "declaraciones inapropiadas" y un sexto por "distribución inapropiada de información", indica el comunicado.

Además, la Policía del Capitolio anunció que la oficina del fiscal general de EE.UU. para la capital estadounidense "no encontró pruebas suficientes de que ninguno de los agentes cometiera un crimen".

La Policía del Capitolio agregó que todavía tiene pendiente de resolver una última investigación interna, sobre un agente acusado tanto de "actuación poco satisfactoria" como de "conducta impropia".

La respuesta policial al asalto al Capitolio generó críticas, sobre todo después de que se difundieran vídeos que mostraron a algunos agentes aparentemente retirando barreras de protección alrededor del edificio y tomándose fotos con miembros de la turba, aunque no está claro si las sanciones anunciadas están relacionadas con esos casos.

Pero muchos otros policías han sido alabados por su heroísmo, y siete de ellos que fueron agredidos ese día demandaron en agosto a Trump, al que acusaron de haber incitado a la violencia con sus declaraciones infundadas sobre fraude electoral.

Las autoridades estiman que, el 6 de enero, unas 10.000 personas marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara la victoria de Biden.

Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos por manifestantes partidarios de Trump.

Hasta ahora, unas 550 personas han sido imputadas por cargos relacionados con el asalto de enero, incluidas 165 personas acusadas de delitos de agresión a la autoridad.