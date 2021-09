Riad dice que desclasificar documentos probará que no están implicados en 11-S

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, en una fotografía de archivo. EFE//EPA/MASSIMO PERCOSSI

Riad, 12 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, dio este domingo la bienvenida a la desclasificación de un documento del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos sobre la posible implicación del Gobierno saudí en los atentados del 11-S e instó a que sigan publicándose para probar que no hay ningún vínculo.

"Llevamos más de una década pidiendo que se publique cualquier documento de este día trágico y tenemos toda la confianza de que todas las informaciones y datos afirmarán que no existe ninguna relación o implicación del reino" en los atentados, afirmó Farhan en una rueda de prensa con su homólogo austríaco, Alexander Schallenberg.

"Publicar estos documentos es importante y damos la bienvenida a otros documentos sobre esto", señaló el ministro saudí, alegando que durante "décadas" han sido "socios" en la lucha contra el terrorismo.

A última hora del pasado sábado, el FBI desclasificó un documento, que data de 2016, en el que se describe los contactos que tuvieron los terroristas con personas saudíes en Estados Unidos, pero no ofrece pruebas claras de una posible implicación del Gobierno de Arabia Saudí en el plan para atentar contra el país.

El informe, de 16 páginas y con múltiples tramos censurados, se desclasifica como parte de una orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de publicar documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI acerca de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Esa indagación se centró en el presunto apoyo logístico que pudieron proporcionar a los terroristas un empleado del consulado saudí en Los Ángeles (California), Fahad al Thumairy, y un sospechoso de ser agente de inteligencia del reino árabe en la misma ciudad, Omar al Bayumi.

El documento recién desclasificado asegura que Al Bayumi proporcionó "asistencia de viaje, alojamiento y financiación" a dos de los terroristas implicados en los atentados del 11-S, Nawaf al Hazmi y Khalid al Mihdhar.

Otros informes desclasificados en los últimos años ya habían detallado esos contactos y asistencia de Al Bayumi, que después de los atentados fue detenido en el Reino Unido y fue uno de los focos de la investigación oficial sobre el 11-S de una comisión del Congreso.