Rey Felipe.- El Rey asiste al funeral de Estado del expresidente de Portugal Jorge Sampaio

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Portugal ha despedido este domingo con un funeral de Estado al expresidente Jorge Sampaio, quien ocupó el cargo entre 1996 y 2006, en una ceremonia que ha contado con la presencia de las principales personalidades políticas del país y también con representación de países como España, con el Rey Felipe VI.



El acto, no religioso, se ha celebrado en el Monasterio de los Jerónimos de Belén, en Lisboa, adonde ha llegado el féretro tras un solemne cortejo fúnebre acompañado de un largo aplauso procedente del Palacio de Belén, residencia oficial del presidente portugués y lugar de la capilla ardiente. El enterramiento ha sido una ceremonia privada reservada la familia de Sampaio.



El funeral ha contado con la presencia de las tres más altas figuras políticas de Portugal: el presidente, el primer ministro y el presidente de la Asamblea de la República --Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa y Eduardo Ferro Rodrigues--, así como con el Rey de España, don Felipe, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el vicepresidente de Angola, Bornito de Sousa.



También estaban presentes la viuda de Sampaio, Maria José Ritta, y los dos hijos del expresidente, Vera Sampaio y André Sampaio en un acto que ha contado con la banda de música de la Guarda Nacional Republicana que ha interpretado la marcha fúnebre y cuatro aviones de combate F-16.



"CIUDADANO EJEMPLAR"



Costa, elegido por el Partido Socialista, como Sampaio, ha destacado que el expresidente fue "un ciudadano ejemplar, un hombre bueno y un portugués de excepción y un político que hizo un servicio en pro de la comunidad".



"Ha sido referencia y padrón de exigencia. Ha sido un político con principios, exigente y ultraexigente consigo mismo. Ha sido un político firme e inflexible que jamás cedió en los valores esenciales", ha afirmado el primer ministro luso.



Costa ha recordado que Sampaio fue alcalde de Lisboa entre 1990 y 1995, por lo que "comenzó a construir la ciudad que es hoy Lisboa" y ha mencionado su participación en el proceso político en Timor Oriental, colonia lusa independizada en 1975 pero ocupada por Indonesia hasta 2002.



"La defensa de Timor Oriental ha sido un modelo de inteligencia diplomática. Hasta el final fue un hombre de causas y valores", ha afirmado Costa, para quien Sampaio "supo encontrar formas eficaces de dar prestigio al nombre de Portugal".



El actual presidente luso, Rebelo de Sousa, ha destacado que Sampaio "era uno de nuestros mayores", figura de la historia portuguesa que tuvo "la suprema delicadeza de casi pedir disculpas por construirla". "Sampaio amó a Portugal no por la fuerza, sino por la fragilidad (...). Nunca quiso ser un héroe, pero lo fue", ha remachado.



También el líder de la oposición, Rui Rio, ha destacado en un mensaje el "gran sentido de Estado" de Sampaio, "un hombre bueno, un hombre justo". Rio se ha excusado de la ceremonia por el hecho de residir en Oporto.



Sampaio falleció el viernes 10 de septiembre en un hospital de Lisboa a los 81 años. Llevaba varias semanas hospitalizado por problemas respiratorios que se sumaban a varias dolencias cardíacas con las que convivía desde hacía años.



PRESENCIA ESPAÑOLA



En el funeral ha estado el Rey de España, ha informado la Casa Real, que ha destacado que Felipe VI "ha acompañado al pueblo de Portugal en la pérdida de una gran personalidad comprometida con el fortalecimiento de la relación entre ambos países".



Aprovechando su viaje, el Rey ha mantenido encuentros con los mandatarios y autoridades asistentes, entre ellos el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. Finalizada la ceremonia Don Felipe se trasladó al aeropuerto militar de Figo Maduro para regresar a España.



También ha estado en Lisboa el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, José Luis Albares. "Hoy, he acompañado a Su Majestad el Rey al funeral de Estado del Presidente Sampaio, un referente intelectual y moral", ha publicado Albares en Twitter.



Por otra parte, el primer presidente de Timor Oriental, Xanana Gusmao, ha remitido una carta a la familia de Sampaio con sus "más sentidas condolencias" por la muerte de "un amigo y una inspiración de los más nobles valores de la democracia, el humanismo y la solidaridad internacional".



La muerte de Sampaio "es apenas aliviada por el consuelo de haber tenido el honro y el privilegio de haber convivido personalmente con Jorge Sampaio y por la memoria de sus logros, incomparables en la historia" de Portugal y Timor Oriental.



"Son muchos los momentos que tengo grabados en mi memoria y mi corazón, pero no puedo dejar de destacar el momento en el que lloramos juntos al contemplar el nacimiento de Timor Oriental, el 20 de mayo de 2002, proyecto que mimó y promovió de forma incansable", ha recordado.