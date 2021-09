Raquel Mosquera, nueva colaboradora de 'Viva la vida'

12-09-2021 RAQUEL MOSQUERA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 12 (CHANCE)



Hace una semana veíamos a Raquel Mosquera reaparecer en 'Viva la vida' para hablar de los dos ingresos que había tenido este año por culpa de su estado emocional, y es que ya sabemos que no han sido unos meses fáciles para la peluquera... pero ahora ha sabido remontar y volvía con más fuerza que nunca, de hecho, su entrevista dejaba entrever que quería volver a los focos de televisión.



Dicho y hecho, Raquel Mosquero se convierte en la nueva colaboradora de 'Viva la vida'. Esta tarde, Emma García avisaba que hoy habría una bomba informativa porque se iba a desvelar el nombre de la persona que iba a ocupar la silla que ha dejado vacía Carmen Borrego, tras su marcha a 'Sálvame Diario'.



La viuda de Pedro Carrasco ha entrado por todo lo alto al plató y ha sonreído de oreja a oreja cuando Emma García le ha presentado como la 'nueva colaboradora' y enseguida se ha sentado en su silla para empezar a hacer su trabajo. De hecho, ha tenido que enfrentarse a una de las preguntas de Diego Arrabal que no ha dejado indiferente a nadie.



El colaborador le ha preguntado por el enfrentamiento mediático que hay entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio y esta ha sido muy sincera: "Yo vi que Alejandra estaba comedida, como que no quería problemas, en cambio a Carmen, desde mi punto de vista, vi que se pasó hablando porque una cosa es opinar y otra cosa es... que parecía que quería abrir melones para hacer entrevistas, platós, porque sinceramente fue bastante dura con Bigote Arrocet, le faltó el respeto".