Publican en México biografías de los campeones Arturo Barrios y Rodolfo Gómez

México, 12 sep (EFE).- El lado humano de los corredores mexicanos Arturo Barrios, quien fue dueño del récord mundial de los 10.000 metros planos, y de Rodolfo Gómez, sexto lugar olímpico en maratón en Moscú 80, son la base de las biografías de ambos atletas, en venta en las principales librerías del país.

"La idea de los libros es dar a conocer las historias humanas de esas dos grandes figuras, dos de los más grandes deportistas de México en el siglo XX", explicó a Efe el escritor Ricardo Cuéllar, autor de los dos volúmenes.

Cuéllar, graduado de filosofía y editor de profesión, pertenece a la generación de corredores de distancias largas de México que se colocaron entre los mejores del mundo, liderada por Arturo Barrios, Dionicio Cerón, Germán Silva y Andrés Espinosa y aprovechó sus relaciones con sus antiguos compañeros de equipo para escribir los libros desde la intimidad.

"Arturo fue el mejor corredor de México. Se destacó por su carácter, su disciplina y por tener claros las metas. Era una máquina con objetivos precisos", explicó Cuéllar al referirse al libro "2:08:23", cuyo título alude a la plusmarca de las 25 vueltas a la pista impuesta por Barrios e 1989.

El escritor fue undécimo en el maratón de los Juegos de la Buena Voluntad de Seattle 1990 y aún está entre los mejores del ránking mexicano en 5.000 metros, distancia que corrió en 13:53 minutos, aunque tuvo registros de buen nivel en todas las pruebas desde 400 metros hasta maratón.

"Rodolfo Gómez fue mi entrenador y debemos recordarlo como un líder, la punta de lanza que abrió el camino. Sin él la generación de grandes corredores de México en el siglo pasado no hubiera tenido el mismo auge. No se puede pensar el atletismo mexicano sin él", agregó.

Las obras se detienen en la infancia, la etapa de formación y las vivencias como atletas de Barrios y Gómez; aunque señala los récords, los volúmenes enfatizan más en las historias no contadas.

"Rodolfo Gómez a contraviento", cuenta el lado generoso y la mentalidad de líder del entrenador Gómez, quien fue segundo dos veces en el Maratón de Nueva York y ganó Tokio, Rotterdam y Atenas, entre otros.

Los libros forman parte de una serie titulada "Biografías noveladas", cuya tercera entrega será la historia del campeón mundial de montañas Ricardo Mejía, próxima a publicarse.