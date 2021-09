12-09-2021 Prepárate para el Día Internacional del Chocolate, ¿dónde puedes encontrar los mejores?. MADRID, 12 (CHANCE) El 13 de septiembre, es el Día Internacional del Chocolate. Nutritivo e intenso, este manjar de dioses, es un estimulante para nuestro cerebro, con la producción de endorfinas, fundamentales en la percepción del placer. ¿Cómo no iba a tener su propio día? Desde Globe te invitamos a disfrutar placenteramente con el suculento Coulant templado de chocolate y frío de mango de Bodega de los Secretos, el brownie sin gluten y sin lactosa de Leon The Baker y toda una selección gourmet de chocolates con etiquetas internacionales de la mano de Delivinos. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 12 (CHANCE)



El 13 de septiembre, es el Día Internacional del Chocolate. Nutritivo e intenso, este manjar de dioses, es un estimulante para nuestro cerebro, con la producción de endorfinas, fundamentales en la percepción del placer. ¿Cómo no iba a tener su propio día?



Desde Globe te invitamos a disfrutar placenteramente con el suculento Coulant templado de chocolate y frío de mango de Bodega de los Secretos, el brownie sin gluten y sin lactosa de Leon The Baker y toda una selección gourmet de chocolates con etiquetas internacionales de la mano de Delivinos.



COULANT TEMPLADO DE CHOCOLATE Y FRÍO DE MANGO EN BODEGA DE LOS SECRETOS



Bodega de los secretos es un restaurante del centro de Madrid ubicado en unas bodegas rehabilitadas del s. XVII. En él la cocina es de vanguardia mediterránea y llama la atención su espacio, que hace sentir al comensal en un oasis en pleno centro de la ciudad. Sus paredes están repletas de hornacinas, cúpulas, arcos y pechinas ornamentadas. Uno de sus imprescindibles es su Coulant templado de chocolate y frío de mango, probar un bocado es como viajar al paraíso.



BROWNIE DE CHOCOLATE SIN GLUTEN Y SIN LACTOSA EN LEON THE BAKER



Leon the Baker es el obrador "SIN" y ECO preferido por los amantes del pan, de venta online y offline. Trabaja con ingredientes 100% naturales y es pionero en el sector, ya que utiliza métodos e ingredientes libres de gluten sin aditivos, conservantes artificiales ni colorantes. Como panadería artesanal, que sirve a toda la península, ha revolucionado el mundo de la nutrición y el fitness por su exquisito cuidado de algo tan importante como el sabor. Sus productos son aptos para celíacos y los que siguen la filosofía #HealthyLifestyle pero sobre todo, son para los que no renuncian al mejor pan.



Este suave y esponjoso brownie con almendras troceadas es perfecto para acompañar con helado y chocolate derretido. Una delicia para intolerantes, o no.



CHOCOLATES CIOCCOLATINI EN DELIVINOS



Chocolates Con Vinagre Balsámico. Italia tiene una gran tradición de chocolate que se desarrolla de manera particular en la región de Piamonte, cuyos chefs de repostería crean productos únicos y apreciados en todo el mundo. La combinación de vinagre balsámico con chocolate es inusual, sin embargo, es sorprendente lo agradable que pueden coexistir estos dos elementos. Un praliné de chocolate oscuro Cuneo relleno con una crema compuesta a su vez de chocolate y vinagre balsámico de Módena Giusti 3 medallas.



CHOCOLATES MANTUANO EN DELIVINOS



Chocolate venezolano artesanal que se fabrica con granos de distintas regiones del país, con lo que se obtiene un chocolate de altísima calidad. Los packagings están diseñados por reconocidos artistas venezolanos. Giovanni Conversi, el fundador de la marca, lo recomienda tomar con un Ron añejo 12 años, una experiencia inigualable. Con leche y limón, con granos de café e incluso con ají picante son solo algunas de sus creativas propuestas.