Pablo Laso: “El corazón es innegociable”

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, tras vencer en la final de la Supercopa de baloncesto ante el Barça disputada este domingo en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha

La Laguna (Tenerife), 12 sep (EFE).- El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, explicó que su equipo se impuso al Barça en la final de la Supercopa sin mostrar su mejor versión, pero gracias al “corazón y a no dejar de creer”, aspectos “innegociables” en la filosofía del técnico blanco.

En la rueda de prensa posterior a la final del torneo, Laso destacó “el altísimo nivel defensivo del grupo” y la buena integración de los fichajes, que han sido capaces de ayudar pese a llevar, en algunos casos, dos semanas en la dinámica del club.

“Para mí todos los jugadores de la plantilla son muy necesarios, sin la aportación de Eli Ndiaye, que salió un minuto y medio, no hubiéramos ganado el título”, aportó.

Según Laso, la clave para lograr el triunfo fue el último periodo en el que el combinado madrileño fue capaz de labrar un parcial de 12-26 desde la defensa.

Sobre la rotación de jugadores como Carlos Alocén, que no jugó en las semifinales o del MVP del torneo Sergio Llull, que jugó 7 minutos ante el Lenovo Tenerife, el técnico añadió que “la fuerza del grupo es lo importante” y que él lo que busca es adaptar su plantilla a cada partido.

“No hay ningún equipo del mundo que haya ganado siempre, nosotros intentamos ser muy positivos y aprovechar las oportunidades que tenemos por delante, no podemos perder nunca ese espíritu competitivo”, sentenció.