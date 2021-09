"No siento presión, solo tengo 18 años", dice Raducanu tras triunfo en el Abierto

La joven tenista británica Emma Raducanu dijo el sábado que vive su insólito triunfo en el Abierto de Estados Unidos como un "sueño absoluto" y aseguró que no le pesaron las expectativas que fue generando durante su gesta.

"No siento absolutamente ninguna presión. Solo tengo 18 años", declaró una radiante Raducanu ante la prensa.

"Así es como afronté cada partido aquí en Estados Unidos, y me dio este trofeo, así que no creo que deba cambiar nada", dijo Raducanu tras vencer en la final a la canadiense Leylah Fernández por 6-4 y 6-3.

"Desde el principio supe que iba a ser un partido muy difícil porque Leylah ha jugado un tenis increíble, eliminando a muchas de las diez mejores" del mundo, remarcó. "Hubo grandes batallas. Tuve que esforzarme mucho para hacer frente a la adversidad en ambos sets".

Número 150 del ranking mundial, Raducanu dio la gran campanada de la temporada tenística al ser la primera jugadora en conquistar un Grand Slam partiendo desde la fase previa y la ganadora más joven desde Maria Sharapova en Wimbledon de 2004.

"Es un sueño absoluto", describió. "Una tiene visiones de sí misma subiendo al palco, abrazando a todo el mundo, celebrándolo. Eso es algo en lo que siempre piensas, para lo que siempre trabajas".

Raducanu cumplió ese exacto sueño el sábado, con la ex tenista Virginia Wade, la última ganadora británica de un Grand Slam en 1977, presenciándolo en la grada.

La reina Isabel II envió también una felicitación a Raducanu, convertida en los últimos días en todo un fenómeno que ha emocionado a su país.

"Todavía no he revisado mi teléfono. No tengo ni idea de lo que pasa fuera del pequeño mundo en el que estamos", dijo la joven. "Ni siquiera estoy pensando en cuándo regreso a casa. No tengo ni idea de cuándo será, no tengo ni idea de lo que voy a hacer mañana".

"Solo estoy tratando de disfrutar el momento", afirmó. "Es el momento de desconectar de cualquier pensamiento futuro o de cualquier plan, de cualquier horario. No tengo ni idea. Ahora mismo, no me importa el mundo, solo estoy amando la vida".

- "No lo habría creído" -

Raducanu era una auténtica desconocida en el mundo del tenis cuando, apenas dos meses y medio atrás, alcanzó los octavos de final de Wimbledon en su primer Grand Slam. En el segundo torneo grande, la joven ha arrasado a las 10 rivales que ha enfrenado, tres de ellas en fase previa, sin concederles un solo set.

Si alguien me hubiera dicho antes de Wimbledon que hoy sería campeona "no la habría creído en absoluto", reconoció.

"Al principio de (la temporada) de hierba, yo venía recién salida de mis exámenes", recuerda. "Tuve tres semanas para practicar antes de mi primer torneo".

Wimbledon "fue una experiencia increíble. Llegar a la cuarta ronda, la segunda semana, no podía creerlo. Pensé que era un gran logro pero todavía tenía hambre", señala. "En Estados Unidos con cada partido, cada torneo y cada semana, he ido ganando confianza, en cuanto a mi juego, en cuanto a mi golpeo de pelota. Hoy todo ha salido bien".

"Creo que el mayor triunfo para mí es cómo conseguí no pensar en absolutamente nada más que en mi plan de juego, en lo que iba a ejecutar", señala. "No pensé en nada más que en lo que estaba sucediendo en la pista (...) Creo que eso es lo que más me ha ayudado a ganar este título".

