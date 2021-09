Míchel y Escribá, dos estilos en busca de la primera victoria

El entrenador del Elche, Fran Escribá en una imagen de archivo. EFE / Manuel Lorenzo

Getafe (Madrid)/Elche (Alicante), 12 sep (EFE).- El Getafe, que cuenta sus partidos por derrotas, y el Elche, que tampoco ha estrenado su casillero de victorias este curso, buscarán en el Coliseum Alfonso Pérez el primer triunfo de la temporada para reforzar anímicamente dos planteamientos tácticos bastante parecidos.

El Getafe afronta el partido contra el Elche en el Coliseum con la obligación de ganar después de encadenar en las tres primeras jornadas tres derrotas frente al Valencia, Sevilla y Barcelona, en los que además solo fue capaz de marcar en uno de esos duelos.

Pese a que la imagen dada sobre el césped no ha sido mala los resultados no han acompañado al Getafe, algo que espera revertir esta jornada el conjunto que dirige Míchel. Para ello debe mejorar sus prestaciones defensivas y también su capacidad goleadora.

El técnico madrileño cuenta con todos sus efectivos para este encuentro. La única duda reside en el centrocampista checo Jankto, que ha pasado los últimos días aquejado de una rozadura en un pie de la que el cuerpo técnico espera que esté recuperado.

Respecto al once titular no se esperan grandes cambios aunque sí podría haber alguna variante en el ataque puesto que el mexicano José Macías o Juan Mata podrían tener su oportunidad si Míchel decide cambiar la dupla que viene jugando hasta ahora, Sandro Ramírez y Enes Unal.

Por su parte, el Elche, pese a que aún no conoce la victoria, afronta el partido reforzado por la buena imagen ofrecida en las jornadas anteriores, en las que logró puntuar ante rivales como Athletic Club y Sevilla, y por el efecto que han provocado los últimos fichajes, como Lucas Pérez y, sobre todo, el argentino Javier Pastore.

El técnico del Elche, Fran Escribá, ha encontrado al argentino, que lleva más de un año sin jugar por una lesión en la cadera, en mejores condiciones de lo esperado, por lo que podría ser una de las novedades en la convocatoria, como Omar Mascarell o Gerard Gumbau, fichajes de última hora que aún no han debutado.

El preparador valenciano también podrá contar con el central Pedro Bigas, baja en la pasada jornada por problemas físicos, con el delantero Lucas Boyé, quien tuvo que abandonar el campo ante el Sevilla por unas molestias, y con el chileno Enzo Roco, quien ha llegado en perfectas condiciones de las eliminatorias mundialistas.

Con los últimos fichajes se han multiplicado las alternativas tácticas para el Elche, aunque todo apunta a que Escribá mantendrá una jornada más el sistema de tres centrales. Las principales dudas están en el ataque, donde Lucas Pérez y Darío Benedetto pugnarán por ser la pareja de Lucas Boyé.

Alineaciones probables:

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Mitrovic, Olivera; Aleñá, Maksimovic, Arambarri, Jankto; Sandro y Enes Unal.

Elche: Kiko Casilla; Bigas, Gonzalo Verdú, Roco; Palacios, Marcone, Guti, Fidel, Mojica; Benedetto y Boyé.

Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 20.00.

----------------------------------------------------

Clasificación: Getafe (19º 0 puntos). Elche (16º. 2 puntos).

La clave: El rigor defensivo que está mostrando el Elche contra el poco acierto ofensivo del Getafe.

El dato: El Getafe solo ha marcado un gol en 270 minutos de competición.

La frase:

- Míchel: "El Elche ha tocado las teclas necesarias y es un equipo estable"

- Escribá: "No se puede juzgar al Getafe por la clasificación. Tiene una buena base, un excelente entrenador y ha fichado bien"

El entorno: el Getafe podrá contar con todos sus abonados en las gradas del Coliseum.