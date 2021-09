México.- López Obrador invita a otro gobernador de la oposición a unirse a su gobierno

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado su intención de invitar al gobernador saliente de Nayarit, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), Antonio Echevarría García, a que se sume a su gobierno como también lo hará Quirino Ordaz, que ha sido propuesto como embajador mexicano en Madrid.



"Ha sido tan bueno el trabajo de Toño que estoy pensando. Nada más quiero que me den tiempo porque luego empiezan a presionar, y con razón, porque ese es el trabajo de un buen periodista, empiezan a decir y en dónde, voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el Gobierno federal", ha apuntado este domingo López Obrador en declaraciones recogidas por la prensa mexicana.



El presidente López Obrador afirmó que el Echevarría, que concluye el próximo domingo su mandato, deja buenos resultados en materia de seguridad. "Si yo fuese nayarita y me preguntaran qué fue lo mejor que hizo el gobierno actual, el gobierno de Antonio Echevarría, yo diría (que) nos dio seguridad. Nos devolvió la tranquilidad a Nayarit", ha explicado.



"Nayarit tuvo la suerte de contar con un buen gobernador en estos seis años, cuatro, porque hasta eso lo limitaron. A mí también me están quitando dos meses", ha indicado.



En respuesta, Echevarría ha agradecido a López Obrador su apoyo tras el paso de tormentas, así como obras de infraestructura impulsadas. "Que la gratitud siempre vaya por delante, señor presidente la República, licenciado Andrés Manuel López obrador. En nombre del pueblo de Nayarit le expreso agradecimiento absoluto por la enorme solidaridad que su gobierno ha tenido con este rincón de la patria y con quienes aquí vivimos", ha señalado.



El sábado López Obrador confirmó que Ordaz será propuesto como próximo embajador de México en España y tendrá la misión de "restablecer a plenitud" las relaciones entre ambos países.



El Gobierno ha adelantado que invitará a más gobernadores salientes y a funcionarios públicos de otros partidos, incluido el PAN, a que se sumen a su gobierno.