Luisillo El Pillo arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Luisillo El Pillo (@luisitocomunica) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en su perfil de Instagramque están dando mucho de lo que hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 7.460.158 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares son:





Se armó el podcast con J Balvin. Vayan a verlooo 😎🔥





El cuarto de Bob Esponja en el nuevo hotel de Nickelodeon 🧽🍍🤩





Algunas aventuras que me marcaron. A menudo me preguntan cuál ha sido mi lugar preferido de todos los que he visitado; la realidad es que no tengo, pero sí han existido momentos que por diferentes razones me han parecido memorables. Aquí les digo algunos: 1. Cuando fui a fotografiar Chernobyl, en Ucrania 🇺🇦 2. Caminando en el “Bosque de los Suicidios” en Japón 🇯🇵 3. Los espejos naturales en el Salar de Uyuni, Bolivia 🇧🇴 4. Cuando fui al Taj Mahal a las 5 AM para encontrarlo vacío 🇮🇳 5. Un volcán activo en Nicaragua 🇳🇮 6. La ciudad fantasma de Ordos, en China 🇨🇳 7. Cráteres activos en Atacama, Chile 🇨🇱 8. La “Ruta de la Muerte” en Bolivia 🇧🇴 9. Un pueblo que parecía Marte llamado Tolar Grande, en Argentina 🇦🇷 10. Cuando hice un video sobre los moteles sadomasoquistas de Japón 🇯🇵 Es conmovedor saber cuánto he podido vivir gracias a mi cámara y ha sido todo un placer compartirlo con ustedes 📸❤️





Me emociona y enorgullece mucho compartirles esto: ¡NUEVO RESTAURANTE! 😍 Llevamos meses trabajando y hoy al fin está listo. @bolichera21 gastronomía peruana fusión japonesa, mexicana y china; un concepto que seguro será todo un éxito y es un homenaje a Perú, un hermoso país al cual le tengo mucho cariño. Estamos en Ciudad de México, detalles de horarios y más en @bolichera21 🐟🦀🦑🍽😋





Nunca había tenido una salchicha tan grande en mi boca. Video de comida callejera venezolana ya en mi canal 🔥🌭

Luis Arturo Villar Sudek, originario de Puebla, México, nació el 20 de marzo de 1991. Egresado de la carrera en Ciencias de la Comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, inició en la plataforma de videos YouTube 2007, con un canal llamado Piano para gente cool, renombrado posteriormente como LouieArtie.

En 2012 se unió al equipo de YouTube NoMeRevientes y, en abril del mismo año, creó su propio canal de YouTube llamado Luisito Comunica, traslandándose de Puebla a la Ciudad de México. Canal que hasta febrero de 2021 ocupa el puesto número 58 de los canales con más suscriptores del mundo.

En 2019 trabajó como parte del casting de la película Dedicada a mi ex y como actor de doblaje para el largometraje Sonic. En octubre del mismo año publicó su primer libro titulado Lugares asombrosos, el cual alcanzó los primeros lugares en la preventa de la editorial Alfaguara.

El 9 de junio de 2020, Luis participó en el documental de Youtube Originals; Aislados: Un Documental en Cuarentena junto con Juanpa Zurita, relatando el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19.​ En octubre del mismo año dio a conocer que lanzaría al mercado su propia compañía de telefonía móvil bajo el nombre de «PilloFon».