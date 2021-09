La ventana de lanzamiento de la primera misión orbital civil se atrasa 24 horas

Un empresario, un ingeniero, una asistente médica y una educadora experta en ciencias abordarán el próximo 15 de septiembre la cápsula Dragon Resilience de SpaceX en Cabo Cañaveral (Florida). Fotografía de archivo. EFE/Cristobal Herrera

Miami, 12 sep (EFE).- La primera misión espacial compuesta completamente por civiles, llamada Inspiration4, despegará del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral (Florida) no antes de las 20.00 horas del 15 de septiembre (00.00 GMT del 16 de septiembre), 24 horas más tarde de lo previsto inicialmente.

"Esto nos brindará un tiempo extra para los preparativos finales, la revisión de los vehículos y de los datos", subrayaron en un comunicado divulgado hoy Inspiration4 y Space X.

Un empresario, un ingeniero, una asistente médica y una educadora experta en ciencias abordarán el próximo 15 de septiembre la cápsula Dragon Resilience de SpaceX en Cabo Cañaveral (Florida) que será puesta en órbita por un cohete Falcon 9 de la misma compañía.

El viaje orbital, el primero de una tripulación sin astronautas y financiada por el empresario israelí Jared Isaacman, que comandará la misión, durará tres días y terminará con la caída de la cápsula al océano Atlántico con ayuda de paracaídas.

Alcanzarán una altura de casi 357 millas (575 kilómetros) de la Tierra, superior a la de los viajes suborbitales que realizaron este año los millonarios Jeff Bezos y Richard Branson a bordo de sendas naves de sus respectivas compañías espaciales privadas.

Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments, de 38 años y uno de los cuatro tripulantes que participarán en la misión Inspiration4, se hizo cargo de los otros tres pasajes.

Los otros tripulantes son Hayley Arceneaux, de 29 años, sobreviviente de cáncer y médica asistente del Hospital de Investigación Infantil St. Jude, quien será la persona más joven en volar al espacio orbital.

Van también la profesora universitaria Sian Proctor y el ingeniero aeroespacial y veterano de la Fuerza Aérea Chris Sembroski.

La tripulación de Inspiration4 ha recibido entrenamiento de astronauta comercial por parte de SpaceX sobre el vehículo de lanzamiento Falcon 9 y la nave espacial Dragon, mecánica orbital, operación en microgravedad, gravedad cero y otras pruebas.

Los civiles han sido preparados para emergencias, ejercicios de entrada y salida de naves espaciales y trajes espaciales, así como simulaciones de misiones parciales y completas.

Este viaje orbitando la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada, será monitoreado cuidadosamente en cada paso por el control de la misión SpaceX.

La cápsula no tendrá esta vez un anillo de acoplamiento cerca de la nariz porque no será acoplada a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Una vez concluida la misión, Dragon volverá a entrar en la atmósfera de la Tierra para amerizar frente a la costa de Florida.

En 2020 SpaceX "devolvió la capacidad" de Estados Unidos para llevar astronautas de la NASA hacia y desde la Estación Espacial Internacional (EEI) desde territorio estadounidense por primera vez desde el último vuelo de un transbordador espacial en 2011.

Además de llevar a personal de la NASA, la nave Dragon también fue diseñada para llevar astronautas comerciales a la órbita terrestre, la EEI o más allá.