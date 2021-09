Infinity, el bicampeón latino de League of Legends que atrajo a BMW

Fotografía sin fecha específica de toma, cedida por Infinity, donde se observa a su director, el argentino Diego Foresi, mientras posa para fotos en México. EFE/ Infinity SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 12 sep (EFE).- Para atraer el patrocinio de la marca de autos de lujo BMW, el argentino Diego Foresi, director de Infinity, el bicampeón latino de League of Legends, se dedicó a demostrar que "los equipos de eSports no son un grupo de chiquitos que se juntan a jugar en la noche".

"Fue una mutua selección en la que nos decidimos a ir con una marca muy activa en eSports, una marca que es revolucionara y ellos vieron en Infinity al equipo más emblemático de Latinoamérica", contó este domingo a Efe el ejecutivo.

Infinity es el único equipo del ecosistema latino que cuenta con el apoyo de BMW, que antes fichó a cinco de las organizaciones más importantes del mundo como el multicampeón surcoreano T1.

Pero no todo fue siempre positivo para Infinity, un equipo que en octubre disputará su segundo Mundial de League of Legends por convertirse en agosto en el segundo conjunto bicampeón de la Liga Latinoamérica.

Fundado en 2009 en Costa Rica, Infinity, que tiene la filosofía de sólo contratar jugadores latinos, pasó sus primeros años como un "luchador que siempre venía de abajo", como describió Foresi el pasado de su equipo, que entonces era dirigido en solitario por su creador, el costarricense Paul 'Monrrow' Venegas.

Asentado en el país centroamericano desde hace algunos años al trabajar como director de empresas multinacionales, Foresi vio en 2018 la oportunidad de entrar en los eSports al invertir junto a otros socios argentinos, el director comercial, Damián Szafirsztein, y el director de comunicación, Nicolás Lescano.

"Antes de invertir viajé por Europa y Asia a conocer la escena mundial. Hice un análisis sobre cómo estaba la industria afuera, cuáles eran las vías de monetización, vi la final de la Liga europea de League of Legends en Madrid para entender de lo que se trataba y volví", explicó Foresi.

La entrada del capital argentino potenció a Infinity hacia el camino de ser un actor importante de los eSports de Latinoamérica, con la atracción de patrocinadores de empresas internacionales como Tik Tok y la expansión a más videojuegos.

También, Foresi apostó por hacer una productora que les permitiera generar ingresos con la realización de torneos y creación de contenido que forman para del plan para que Infinity deje de depender de los premios deportivos y del apoyo que algunas empresas de videojuegos le dan a los conjuntos latinos.

"Cuando entré a los eSports pensé que la industria de los deportes electrónicos de Latinoamérica tardaría cinco años en llegar a los niveles actuales, con un reconocimiento alto, pero fue más rápido, se dio en tres", añadió Foresi.

En la actualidad, Infinity cuenta con jugadores en nueve videojuegos, entre los que destacan Free Fire, PUBG Mobile, Dota 2 y en los de Riot Games, Valorant y League of Legends, en los que clasificaron a las finales latinas.

Foresi reconoció que al momento, el equipo del infinito todavía no es un proyecto rentable, pero calcula que en un año, después de cerrar una ronda de inversión que calificó como "grande", llegarán a una posición financiera sólida.

En la parte deportiva, Foresi reveló que el crear desde este 2021 una mesa deportiva para la toma de decisiones provocó los éxitos deportivos en Valorant y League of Legends.

"Los eSports son la ventana para las marcas que quieren entrar al 'gaming', todo mundo quiere llegar al mercado grande, pero cómo lo harán, seguro a través de los eSports o 'influencers'. Debemos crear una plataforma sólida que permitan que las marcas crean y se animen a invertir y el ecosistema latino crezca", finalizó Foresi.