Independiente va por el liderato de Lanús y Talleres

Jugadores de Independiente celebran un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez/Pool

Buenos Aires, 12 sep (EFE).- Lanús, líder de la Liga argentina con 20 puntos junto a Talleres y el equipo más goleador del torneo, recibirá este lunes en la undécima jornada a Independiente, que lo sigue a solo un punto.

Talleres, en cambio, se enfrentará el martes a Platense, que es vigésimo segundo de 26 equipos con solos diez unidades.

Lanús lleva anotados 20 goles en diez partidos y cuenta con el máximo artillero del campeonato, el histórico delantero José 'Pepe' Sand, de 41 años, y autor de diez goles, dos de ellos de penalti.

José Manuel López, su compañero en la delantero, convirtió cinco.

Independiente apuesta por otro tipo de juego, no anota tanto (11) pero recibe pocos goles (5 en 10 partidos).

El lateral por izquierda Lucas Rodríguez se recuperó de una lesión y está a disposición del entrenador Julio César Falcioni.

Talleres podrá repetir la alineación que utilizó la semana pasada en el empate frente a Patronato sin goles.

Por su parte, River Plate buscará mantenerse en la zona de vanguardia del certamen argentino cuando el miércoles visite a un irregular Newell's Old Boys en Rosario.

El 'Millonario', que tiene 18 unidades y recuperará a sus internacionales que disputaron la triple fecha de eliminatorias sudamericanas, visitará a un conjunto rosarino que marcha en al decimoséptima posición con apenas 12 puntos en el 'Coloso' Marcelo Bielsa.

Por su parte, Boca Juniors buscará ratificar su recuperación luego de tres victorias y un empate desde la llegada de Sebastián Battaglia como entrenador tras la salida de Miguel Ángel Russo.

El 'Xeneize' recibirá el martes en la Bombonera a Defensa y Justicia con el objetivo de sumar un triunfo que le permita seguir escalando en una clasificación que lo tiene noveno con 14 enteros.

El clásico de esta undécima jornada lo protagonizarán este lunes San Lorenzo y Racing Club, dos equipos que necesitan una victoria pero para distintos objetivos.

La 'Academia', que viene de empatar con Banfield como local no puede dejar más puntos en el camino si quiere disputar el título en una tabla de posiciones que lo tiene expectante, con 17 puntos, en la cuarta ubicación con Estudiantes.

El 'Ciclón', en tanto, terminó una serie de cuatro derrotas al sumar un triunfo (3-0 ante Patronato) y un empate (1-1 con Platense) en una campaña que tiene al uruguayo Paolo Montero como entrenador.