Grossi se reúne por primera vez con el nuevo jefe de la agencia nuclear iraní

Imagen de archivo del director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. EFE/ Sebastiao Moreira

Teherán, 12 sep (EFE).- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se reunió este domingo en Teherán por primera vez con el nuevo jefe de la agencia nuclear iraní, Mohamad Eslami.

La visita de Grossi se produce poco después de que el OIEA publicara un informe crítico con las violaciones iraníes de sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear de 2015 y en medio de presiones para que se reanuden las negociaciones en Viena para restaurar ese pacto, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés.

Eslami, un ingeniero y exministro con experiencia asimismo en el sector de la defensa, fue designado vicepresidente y jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán el pasado 29 de agosto.

No se espera que trascienda información de la reunión de Teherán hasta el regreso de Grossi a Viena esa tarde, cuando ofrecerá una rueda de prensa sobre las 18.30 GMT, según el OIEA.

El OIEA reveló esta semana que Irán sigue violando el acuerdo de 2015, continúa enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los necesarios para fabricar bombas atómicas y el trabajo de verificación de los inspectores nucleares resulta cada vez más difícil.

En respuesta, el presidente iraní, Ebrahim Raisí, advirtió el pasado miércoles de que un enfoque "no constructivo" hacia Irán por parte del OIEA podría afectar negativamente a las suspendidas negociaciones nucleares de Viena.

También señaló que el programa atómico iraní es "transparente" y que "la negociación bajo presión y amenazas no es aceptable en absoluto".

Las negociaciones tratan de lograr que EEUU regrese al pacto nuclear, que abandonó en 2018, y que Irán vuelva a cumplir con todos sus compromisos que empezó a violar un año después en represalia por las sanciones estadounidenses.

El JCPOA establecía limitaciones al programa atómico civil de Irán, con el objetivo de evitar que se fabricaran armas nucleares, mientras que a cambio Teherán obtenía ventajas económicas por el levantamiento de las sanciones internacionales.

Al margen del JCPOA, la agencia nuclear de la ONU alcanzó con Irán un acuerdo bilateral este año para mantener un cierto nivel de verificación, pero este pacto también se encuentra en suspenso desde hace meses.

Se ha especulado que la visita de Grossi permita obtener al OIEA información extra, pero una fuente citada anoche por la televisión estatal Press TV indicó que "no habrá cambios" en las restricciones de acceso a los datos e imágenes de las instalaciones nucleares iraníes.

La semana que viene comienza una Junta de Gobernadores del OIEA y las potencias europeas del pacto, Alemania, Francia y Reino Unido; y Estados Unidos, pueden presentar una resolución criticando la falta de cooperación de Teherán con la agencia.