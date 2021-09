Fútbol/Primera.- Crónica del Real Madrid - Celta, 5-2

Goleada para estrenar el Bernabéu



El Real Madrid se apuntó un intercambio de golpes contra el Celta con triplete de Benzema



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid goleó (5-2) este domingo al RC Celta en la jornada cuatro de LaLiga Santander, celebrada en el nuevo Santiago Bernabéu, aún por terminar, sacando pegada y acierto con Benzema y Vinicius como destacados, aunque descuidando mucho atrás.



Desde el 1 de marzo de 2020 no había fútbol en el templo blanco, y el regreso fue con goles, la salsa de este deporte. El Madrid mantiene así su posición en lo alto de la tabla con 10 puntos y un buen inicio de temporada con el francés y el brasileño enchufados.



Sin embargo, Carlo Ancelotti no estará contento del todo ya que su mayor insistencia cada rueda de prensa es sobre el trabajo defensivo. Ahí falló el Madrid, emocionado en el intercambio de golpes y sabiendo que en esa batalla tenía las de ganar.



El inicio fue muy bueno en cuanto a actitud, pero el primer regalo o error atrás fue el gol de Santi Mina a los cuatro minutos. Otro más a los 20 estuvo cerca de costar el 0-2 de Aspas, pero salvó Nacho. El Madrid miraba arriba demasiado pero encontró el gol, o más bien a Benzema en el sitio correcto (1-1).



Los de Ancelotti volvieron a pecar atrás y el Celta plantó el 1-2 por medio de Cervi. El partido fue un ida y vuelta, aunque al Madrid le costaba encontrar a Modric en el centro o salir con menos dudas. El Celta encontró confianza en los goles pero la perdió tras el descanso con un cabezazo de Benzema.



El ariete remató un centro medido de Miguel Gutiérrez nada más reanudarse el encuentro y en el 55' Vinicius, a pase del francés, culminó la remontada. El brasileño, que lo celebró saltando a la grada, definió con pausa y calidad, un ejemplo más de que crece para ser un jugador importante esta temporada.



Llegó el momento de los cambios, descanso para un Hazard que dejó ritmo y optimismo en su encuentro con la afición blanca, y en el Celta, turno para Nolito. El andaluz estuvo en boca de gol varias veces pero no hubo más giros en el Benabéu. En el Madrid debutó Camavinga y lo hizo con gol a los pocos minutos.



Una jugada de Modric buscando la portería dejó el rechace para que el joven francés debutara con el gol. Vinicius aún lió una más en el área celeste, provocando un penalti de Denis Suárez que convirtió Benzema. Goleada para dejar bendecido el nuevo estadio y nuevo traspiés de un Celta que solo tiene un punto.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID, 5 - RC CELTA, 2. (1-2, al descanso).



--ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel (Marcelo, min.89); Casemiro, Valverde, Modric (Asensio, mib.79); Vinicius (Rodrygo, min.89), Hazard (Camavinga, min.66) y Benzema.



RC CELTA: Dituro; Mallo, Araújo, Murillo (Aidoo, min.89), Javi Galán; Tapia (Beltrán, min.46); Denis Suárez, Brais Méndez (Solari, min.52), Cervi (Nolito, min.63); Aspas y Santi Mina (Galhardo, min.63).



--GOLES:



0 - 1, min.4, Santi Mina.



1 - 1, min.24, Benzema.



1 - 2, min.31, Cervi.



2 - 2, min.46, Benzema.



3 - 2, min.55, Vinicius.



4 - 2, min.72, Camavinga.



5 - 2, min.87, Benzema (penalti).



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a Nacho (min.32) y Vinicius (min.55) por parte del Madrid. Y a Murillo (min.43), Araújo (min.63) y Solari (min.64) en el Celta.



--ESTADIO: Santiago Bernabéu.