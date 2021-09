12-09-2021 Fútbol/Primera.- Crónica del Espanyol - Atlético, 1-2. Carrasco y Lemar salvan el redebut de Griezmann El Atlético remonta al Espanyol en el descuento y se pone líder CATALUÑA ESPAÑA EUROPA DEPORTES BARCELONA LALIGA



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Los goles de Yannick Carrasco y de Thomas Lemar, el último de ellos en el último minuto de un largo descuento, han permitido este domingo al Atlético de Madrid remontar su encuentro ante el RCD Espanyol (1-2) en el RCDE Stadium, en una cuarta jornada de LaLiga Santander en el que los cambios resultados vitales para los de Diego Pablo Simeone en un gris redebut de Antoine Griezmann con la camiseta rojiblanca.



El francés no estuvo acertado en su vuelta al conjunto colchonero, en el que fue titular y en el que se mantuvo 58 minutos sobre el campo. Su entrada en el once trastocó por completo el ecosistema rojiblanco, y el 'Cholo' deberá buscarle acomodo y adaptarlo a su tradicional sistema.



El cuadro madrileño no ocultó su incomodidad en Cornellà y eso no lo perdonó el conjunto local en una primera mitad en la que Raúl de Tomás acabó poniendo a los suyos por delante. La reacción desde el banquillo del vigente campeón se vio frustrada tras el descanso después de que el árbitro anulase un tanto de Lemar, pero Carrasco salió al rescate en el minuto 79.



En un largo descuento que llevó el duelo hasta el minuto 100, Lemar, otro de los vitales cambios del preparador argentino, apareció para anotar el tanto de la victoria, que deja líder al vigente campeón. El Espanyol, por su parte, sigue sin ganar en su regreso a Primera.



Solo habían transcurrido cuatro minutos desde el pitido inicial cuando el esloveno Jan Oblak tuvo que desbaratar la primera ocasión perica después de que Embarba le ganase la partida a Savic. Melendo, en un remate a la media vuelta al cuarto de hora que se marchó rozando el palo, también probó al meta rojiblanco, y volvió a intentarlo minutos después con un disparo que se marchó alto.



La necesidad de los de Vicente Moreno, que todavía no ha ganado en el campeonato, era evidente, y fruto de su insistencia llegó su premio, tras dos intentos de Luis Suárez y Griezmann. En el minuto 40, después de que Oblak mandase un balón a córner, Raúl de Tomás cabeceó al fondo de las mallas el balón de saque de esquina para hacer su primer gol en la presente LaLiga Santander.



Simeone reestructuró el equipo en vestuarios y prescindió de Trippier, Hermoso y Correa para dar entrada a Lemar, Kondogbia y Renan Lodi y apostar de nuevo por el 4-3-3, con Griezmann cayendo a banda derecha. Los cambios dieron resultado y el Atlético ganó pesó en el choque, con Kodbogbia buscando fortuna desde la frontal en la primera ocasión de la segunda parte.



La mejoría resultó en el tanto de Lemar tras un centro de Marcos Llorente, aunque el colegiado acudió al VAR para anularlo por fuera de juega de Luis Suárez. El mazazo hizo que el cuadro colchonero se diluyese con el paso de los minutos, pero Yannick Carrasco emergió para iniciar la remontada.



El atacante belga recuperó un balón dentro del área y sacó un remate cruzado pegado al palo derecho que sorprendió a Diego López, que, ya en el 99, llegó a tocar el chut dentro del área de Lemar que supuso el triunfo visitante. El Atleti sigue invicto y se aupa al liderato momentáneo (10).



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RCD ESPANYOL, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ESPANYOL: Diego López; Óscar Gil, Calero (Recasens, min.46), Cabrera, Pedrosa; Darder, Morlanes (Bare, min.58), Aleix Vidal (Nico Melamed, min.75); Embarba, Melendo (Loren, min.58) y De Tomás (Dimata, min.83).



ATLÉTICO: Oblak; Trippier (Lemar, min.46), Savic, Felipe, Hermoso (Kondogbia, min.46), Carrasco; Koke, Marcos Llorente; Correa (Lodi, min.46), Griezmann (Joao Félix, min.58) y Luis Suárez (Cunha, min.71).



--GOLES:



1-0, min.40: Raúl de Tomás.



1-1, min.79: Carrasco.



1-2, min.99: Lemar.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Hermoso (min.31), a Kondogbia (min.82) y a Carrasco (min.98) por parte del Atlético de Madrid. También mostró tarjeta amarilla al entrenador del Espanyol, Vicente Moreno (min.96).



--ESTADIO: RCDE Stadium.