Fútbol/Champions.- El Sevilla, favorito y más experto en un grupo con Lille, RB Salzburgo y Wolfsburgo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Sevilla fue seguramente el más afortunado de los cinco representantes del fútbol español en la Liga de Campeones y será el principal rival a batir de su Grupo F de la Liga de Campeones, en el que debería lidiar con el Lille francés, el RB Salzburgo austriaco y el Wolfsburgo alemán.



El conjunto hispalense tendrá tres oponentes que no se presentan como inaccesibles para el potencial de su plantilla, pero frente a los que tampoco se puede relajar en exceso si no quiere ver comprometida su clasificación a los octavos de final de la competición porque todos ellos son buenos competidores.



En principio, el LOSC sería el principal rival por la primera plaza, sobre todo porque el equipo francés ha sido capaz de frenar al todopoderosos Paris Saint-Germain en Francia, quitándole la pasada temporada el título liguero y este verano el primer trofeo en liza, la Supercopa.



Estas actuaciones dan buena medida del rendimiento del campeón del país vecino, un conjunto que no tiene un gran historial continental y que aspira ahora a llevar sus éxitos en el campeonato nacional a la máxima competición continental y superar al menos la fase de grupos, algo que sólo ha conseguido en una de sus anteriores siete participaciones.



El Lille, dirigido ahora por Jocelyn Gourvennec, que tendrá la difícil misión de igualar el rendimiento que dio Christophe Gaultier, mantiene la base de la plantilla con la conquistó el título liguero, con mucha juventud y pocos refuerzos, uno de ellos el portero croata Ivo Grbic, cedido por el Atlético de Madrid.



Así, en defensa mezcla la juventud del central neeerlandés de 21 años Sven Botman y la experiencia del portugués José Fonte, mientras que en el centro del campo ha perdido a dos jugadores importante como Boubakary Soumaré y Renato Sanches. El LOSC ha traído como recambio al joven (20 años) Amadou Onana, aunque de momento llevan la manija el francés André y el portugués Xeka, encargado de dar la Supercopa con su gol.



Arriba, sobresale la veteranía del delantero turco Burak Yilmaz, que vivió una 'segunda juventud' el año pasado anotando 15 goles claves para el título liguero, y que está bien acompañado por dos jóvenes como el canadiense Jonathan David, el francés Jonathan Ikoné y el estadounidense Timothy Weah, hijo del mítico George Weah.



EL SALZBURGO REPITE, EL WOLFSBURGO VUELVE



Otro obstáculo ante el que no se puede confiar el Sevilla es el Red Bull Salzburgo, un equipo ya bastante curtido en competiciones europeas y que ha participado en las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones, aunque no ha sido capaz de superar todavía la fase de grupos.



El conjunto austriaco ha ido ganando experiencia con el paso de los años, pero todavía parece lejos de los mejores del Viejo Continente ante los que intenta arrugarse con un fútbol de rápidas transiciones como ya demostró el año pasado en el Wanda Metropolitano donde creó problemas al Atlético de Madrid, cayendo en los compases finales.



El Salzburgo, gran dominador del campeonato de su país los últimos años y el que se dio a conocer Erling Haaland, se clasificó para la fase de grupos de esta Champions tras eliminar en el 'playoff' al Brondby danés. Dirigidos por Matthias Jaissle, sustituto de Jesse March, ascendido al otro RB, el Leipzig, el campeón austriaco sigue apostando por el talento joven, como el delantero de 19 años Karim Adeyemi. En sus filas hay un exsevillista como el central Wober.



Finalmente, el Sevilla tendrá en su grupo al Wolfsburgo, un equipo que retorna a la Liga de Campeones cinco años después de haber tenido contra la cuerdas al Real Madrid de Zinédine Zidane en los cuartos de final y cuyo mayor peligro es competir en una liga de nivel como la Bundesliga.



Además, los 'lobos', entrenados por el exjugador neerlandés Mark van Bommel, han empezado bastante bien la temporada en el torneo doméstico y se han situado líderes siendo los únicos capaces de ganar los cuatro partidos disputados hasta ahora, muestra de que no serán un rival fácil.



El equipo germano tiene sobre todo bastante peligro de tres cuartos hacia delante, donde tiene al delantero neerlandés Weghorst, que ya demostró buenas maneras en la pasada Eurocopa, y a los alemanes Maximilia Philllip, Lukas Nmecha y Luca Waldschmidt. En el medio, se mantiene el ex del Atlético de Madrid Guilavogui y un veterano como Maximilian Arnold, superviviente de la última aventura en la Champions y que cumple su undécima campaña en el Wolfsburgo.