Fútbol/Champions.- El Manchester United de Cristiano y el Atalanta amenazan el futuro del Villarreal

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Villarreal tendrá un complicado regreso diez años después a la Liga de Campeones después de quedar encuadrado en un difícil Grupo E donde se reencontrará con el Manchester United, reforzado aún más por el fichaje de Cristiano Ronaldo, y el Atalanta, sus dos principales obstáculos de un cuarteto de rivales que completa el Young Boys suizo.



El 'Submarino Amarillo' volverá a disfrutar del himno de la Champions una década después de vivir la experiencia por tercera ocasión y marcharse entonces sin poder sumar ningún punto en un grupo donde le tocó lidiar con el Bayern Múnich, el Manchester City y el Nápoles.



En esta ocasión, los rivales vuelven a ser de buen nivel, empezando por un Manchester United inglés que tendrá ganas de revancha después de perder en los penaltis hace unos meses en el Arena Gdansk (Polonia) ante los de Unai Emery la final de la Liga Europa.



El triple campeón continental también quiere volver a brillar con fuerza en la máxima competición europea después de unos años en los que ha estado alejado de los mejores desde que dejó el banquillo el escocés Sir Alex Ferguson y con más protagonismo para su vecino el City. De hecho, el año pasado no pudo pasar de la fase de grupos, superado por el PSG y el Leipzig, pese a que fue capaz de ganar en el Parque de los Príncipes, aunque luego sí mostró su potencial en la Liga Europa.



Y para lograr ser el rival de antaño en la Champions, los 'Diablos Rojos' han apostado fuerte para reforzar una plantilla que ya tenía buen nivel y que ahora ha encontrado a última hora la guinda del pastel con el retorno de Cristiano Ronaldo. El de Madeira dejó la Juventus y volvió a Manchester doce años después con el deseo de llevar al club que le encumbró a las cotas más altas y a dar más poderío a su juego ofensivo.



El portugués pondrá el gol en un United que arriba puede presumir de tener mucha 'dinamita' y alternativas a las órdenes de Ole-Gunnar Solskjaer. Junto a 'CR7', que desde su marcha del Real Madrid no ha vuelto a tener un buen idilio con la Liga de Campeones, el equipo inglés, subcampeón el año pasado de la Premier League, tiene a otro goleador como el uruguayo Edinson Cavani y a un gran producto nacional con Rashford, Greenwood y el también recién fichado Jadon Sancho, sin olvidar al francés Martial.



Y además, también mantiene al portugués Bruno Fernandes, su líder la pasada temporada y que desde su posición en el centro del campo fue capaz de aportar goles (28) y asistencias (17), y al francés Paul Pogba. Ambos son sus mejores jugadores en la zona ancha donde también permanecen Fred, Matic, Van de Beek o el español Juan Mata.



El Manchester United tampoco se olvidó de apuntalar su defensa y para ello se ha hecho con los servicios del francés Varane. El excentral del Real Madrid ya dejó muestra de su calidad en el 13 veces campeón de Europa y ahora tratará de ayudar a elevar el nivel atrás junto a Maguire y de hacerle la vida algo más sencilla a David de Gea.



EL OFENSIVO ATALANTA YA NO ES UNA SORPRESA



El Villarreal también tendrá un duro rival por una de las dos primeras plazas del grupo en el Atalanta, El equipo italiano está algo lejos del potencial por plantilla del tricampeón de Europa, pero ya ha dejado claro que será un oponente muy complicado también por lo ofrecido en sus dos últimas temporadas.



El conjunto de Bergamo se ha clasificado por tercera temporada consecutiva entre los 32 equipos de la Champions y aspira a volver a llegar al menos hasta octavos como hizo en sus dos primeros años, donde acaparó parte de los focos por su atractivo y ofensivo fútbol.



La 'DEA' rozó las semifinales del torneo en la campaña 2019-2020, la de su debut y en la que estuvo a punto de tumbar al todopoderoso PSG, mientras que en la 2020-2021 cayó en octavos ante el Real Madrid y después de superar un duro grupo junto al Liverpool y al Ajax.



Dirigido por la férrea mano de Gian Piero Gasperini, el Atalanta, tercer clasificado de la pasada Serie A, ya tiene la experiencia de haber tuteado a algunos de los mejores equipos de Europa con una apuesta ofensiva que no ha variado un ápice este año donde no se ha reforzado en exceso.



De hecho, el veterano técnico ha perdido a una pieza clave en defensa como el argentino Cristian Romero, que se ha marchado al Tottenham, pero por lo demás mantiene el resto de sus piezas claves como el central Toloi, los carrileros Maehle y Gosens, los centrocampistas Pessina, Pasalic, De Roon y Freuler, y arriba a los goleadores colombianos Zapata y Muriel y a los habilidosos Miranchuk y Malinovsky.



Finalmente, el cuarto equipo de este Grupo F es el Young Boys suizo, un rival en teoría asequible y frente al que el Villarreal no debería dejarse puntos si quiere aspirar a una de las dos primeras plazas que dan acceso a los octavos de final de la competición.



El campeón de Suiza no pudo estar en la fase de grupos el año pasado al ser eliminado en la tercera ronda previa por el Midtjylland danés, pero en esta temporada no ha fallado tras superar al Slovan de Bratislava eslovaco, al Cluj rumano y, por último, al Ferencvaros húgaro.



El conjunto de Berna apenas tiene un gran historial en el fútbol europeo de clubes, aunque llegó a ser semifinalista de la Copa de Europa en la temporada 1958-1959. Entrenado por David Wagner, no cuenta con jugadores excesivamente conocidos del panorama continental y donde destacan el centrocampista suizo Vincent Siero y el delantero estadounidense Jordan Siebatcheu.