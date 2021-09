Fútbol.- Vicente Moreno, a Simeone: "Cada uno que cuente la película que quiera"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del RCD Espanyol, Vicente Moreno, ha asegurado que sus jugadores fueron "superiores" al Atlético de Madrid en la derrota de este domingo en LaLiga Santander (1-2), y se ha mostrado respetuoso con el árbitro del encuentro y su decisión de decretar diez minutos de descuento en los que llegó el gol de la victoria visitante, lamentando la opinión de Diego Pablo Simeone de que se había perdido mucho tiempo.



"Soy muy respetuoso con lo que todo el mundo dice siempre. Pero cuando hablas eres esclavo de tus palabras y en otros partidos hay que ver qué dices del entrenador contrario, como puede haber pasado en 'Champions'. Si el entrenador del equipo contrario piensa eso, lo respeto. Cada uno que cuente la película que quiera", señaló en rueda de prensa.



Previamente, el preparador rojiblanco había asegurado, tras ser cuestionado por el largo tiempo extra que les permitió ganar, que nunca había visto un partido donde se hubiese perdido "tanto tiempo"; Moreno restó importancia a sus palabras. "No sé exactamente lo que se habrá perdido, pero no siempre se ven diez minutos. Respeto la decisión del árbitro, espero que sea igual cuando nos beneficie a nosotros", afirmó.



Por último, el técnico blanquiazul analizó el choque en el RCDE Stadium. "En la primera parte hemos sido superiores a ellos, les hemos dificultado mucho, hemos tenido ocasiones de gol, pero tienen tanto nivel que, en cualquier otro partido esa acción de Adri el portero no ha hubiese sacado", concluyó.