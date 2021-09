Fútbol.- Simeone: "Lo mejor fue ver a cinco futbolistas entrar desde el banquillo y cambiar el partido"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "lo mejor" de la victoria de este domingo ante el RCD Espanyol (1-2) fue ver a los cinco futbolistas que entraron en la segunda parte "cambiar el partido", lo que demuestra la competencia y el nivel que existe en la plantilla, y ha restado importancia a los diez minutos de descuento, en los que llegó el tanto del triunfo, afirmando que tampoco había visto nunca "tanto tiempo perdido en un partido".



"Lo mejor que sucedió en el encuentro fue ver a cinco futbolistas que entraron desde el banco cambiar un partido. Tenemos un plantel competitivo y lo necesitamos si queremos ser un equipo. Tenemos muy buenos futbolistas, y lo que va a determinar si somos un gran equipo o no es lo que pasó en el segundo tiempo", señaló en rueda de prensa.



Entre ellos, el técnico argentino destacó el estado de forma del francés Thomas Lemar que está "en un momento muy bueno". "Cuando se fue a la selección tuvo un problema digestivo, bajó tres o cuatro kilos en esa etapa. Cuando llegamos entrenó y tuve ciertas dudas, por eso no lo puse desde el inicio, pensando en recuperarlo mejor de cara al miércoles. Le da al equipo todo lo que vieron en el segundo tiempo", manifestó.



"Ojalá lo pueda repetir, porque es el jugador que fuimos a buscar cuando estaba en el Mónaco y el jugador que el equipo necesita: tiene dinámica, verticalidad, profundidad, buen golpeo de derecha, de izquierda, trabaja... Es una pieza importantísima que la temporada pasada creció muchísimo aunque le faltó gol. Esperemos que esta temporada le acompañen los goles", prosiguió.



Por otra parte, el 'Cholo' valoró el redebut de Antoine Griezmann. "Lo vi bastante bien el primer tiempo, dentro de un partido que no fue bastante bueno por nuestra parte, en el que no tuvimos el juego que el equipo necesitaba para tener más velocidad", aseguró.



Sobre el duelo, afirmó que el equipo fue de menos a más. "El Espanyol jugó mucho mejor en el primer tiempo que nosotros, dominó a partir de los 15 minutos con un juego dinámico, agresivo e intenso, sabiendo cómo intentar hacernos daño, y nos hizo daño. En el segundo tiempo cambiamos, buscamos otras alternativas, e hizo un segundo tiempo extraordinario", relató. "La pasada temporada jugamos mucho 4-3-3, son alternativas que tenemos. Si hoy hubiésemos estado más intensos y mejor con el balón, hubiese crecido más el juego. Ellos nos superaron, aprovecharon nuestra debilidad en el primer tiempo", continuó.



Por último, Simeone habló sobre los polémicos diez minutos de descuento y sobre la conversación que mantuvo con el técnico local, Vicente Moreno, cuando el cuarto árbitro mostró la tablilla. "Me comentaba que si había visto alguna vez diez minutos en un alargue. Tampoco vi tanto tiempo perdido en un partido. Habría que ver los episodios que hubo en el partido para verificar si el árbitro se equivocó o no. Hay que ver cuánto se paró a tomar agua, cuánto se paró por lesión, por cambios... No es difícil, hay que mirarlo", finalizó.