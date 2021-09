Fórmula 1/GP Italia.- Alonso: "No merecíamos este resultado aquí, tuvimos un poco de ayuda"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha reconocido que "no" merecía terminar en octava posición en el Gran Premio de Italia, donde se ha encontrado con "un poco de ayuda" por las retiradas de hombres como Max Verstappen (Red Bull) o Lewis Hamilton (Mercedes), y ha destacado que han hecho "otra ejecución casi perfecta" de la carrera.



"No ha sido un fin de semana competitivo para nosotros, nos clasificamos 13 y 14 el viernes, así que supongo que esa era nuestra posición real. Ayer ganamos alguna posición con los incidentes que hubo, hoy otra vez más incidentes y conseguimos ganar más posiciones... Conseguimos un resultado el domingo que quizás no merecíamos aquí gracias a un poco de ayuda", confesó en declaraciones a DAZN tras la carrera.



Aun así, el asturiano se alegró de estos "buenos puntos para el equipo". "Nosotros no tenemos margen de nada. No nos podemos permitir ninguna salida de pista, ningún trompo, ningún toque, ninguna mala salida o 'pit stop'... Tenemos que hacer todo perfecto para ver si vamos arañando aquí y allá. Hemos hecho otra ejecución casi perfecta", subrayó.



"Es una pena lo de Bélgica, porque este hubiese sido el décimo Gran Premio seguido puntuando. Ese Gran Premio todavía duele. Vamos a parar un poco ahora; ya no hay mejoras que poner, así que va a ser una última parte del año muy larga", añadió. "Somos realistas, el cambio de reglamento es muy grande y hay áreas del coche que están sorprendiendo cada semana. Veremos qué se puede hacer", dijo sobre el coche del año que viene.