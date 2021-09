FBI publica un documento desclasificado del 11 de septiembre tras orden de Biden

Tributo para la conmemoración del aniversario número 20 de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York, 11 de septiembre del 2021. REUTERS/Go Nakamura

Por Aakriti Bhalla y Mark Hosenball

11 sep (Reuters) - El FBI publicó el sábado el primer documento relacionado con su investigación de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos y las acusaciones de apoyo del gobierno saudí a los secuestradores, siguiendo una orden ejecutiva del presidente Joe Biden.

Los familiares de las víctimas habían pedido a Biden que se saltara los eventos para conmemorar el vigésimo aniversario del sábado si no desclasificaba los documentos que, según ellos, mostrarán que las autoridades saudíes apoyaron el complot.

El documento de 16 páginas parcialmente redactado publicado por el FBI describía los contactos entre los secuestradores y los asociados sauditas, pero no hay evidencia de que el gobierno de Riad fuera cómplice de los ataques, que mataron a casi 3.000 personas.

Arabia Saudita ha dicho durante mucho tiempo que no tuvo ningún papel en los ataques. La embajada saudí en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada tarde el sábado.

En un comunicado emitido el 8 de septiembre, la embajada dijo que Arabia Saudita siempre ha abogado por la transparencia en torno a los eventos del 11 de septiembre de 2001 y agradece la publicación por parte de Estados Unidos de documentos clasificados relacionados con los ataques.

"Como han revelado investigaciones pasadas, incluida la Comisión del 11-S y la publicación de las llamadas '28 páginas', nunca ha surgido ninguna prueba que indique que el gobierno saudí o sus funcionarios tuvieran conocimiento previo del ataque terrorista o estuvieran involucrados de alguna forma", dijo la declaración de la embajada.

Quince de los 19 secuestradores eran de Arabia Saudita. Una comisión del gobierno de Estados Unidos no encontró evidencia de que Arabia Saudita financiara directamente a Al Qaeda, el grupo al que los talibanes dieron refugio en Afganistán en ese momento. No especificó si funcionarios saudíes individuales podrían haberlo hecho o no.

Las familias de aproximadamente 2.500 de los muertos y más de 20.000 personas que sufrieron lesiones, empresas y varias aseguradoras han demandado a Arabia Saudita en busca de miles de millones de dólares.

En una declaración en nombre de la organización 9/11 Families United, Terry Strada, cuyo esposo Tom fue asesinado el 11 de septiembre, dijo que el documento publicado por el FBI el sábado eliminó cualquier duda sobre la complicidad saudita en los ataques.

"Ahora los secretos de los saudíes están expuestos y ya es hora de que el Reino reconozca el papel de sus funcionarios en el asesinato de miles de personas en suelo estadounidense", dijo el comunicado.

(Reporte de Aakriti Bhalla en Bengaluru y Mark Hosenball en Washington; Editado en español por Juana Casas)