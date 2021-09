Ex primer ministro de Jamaica lidera el grupo observador de los comicios en Bahamas

El ex primer ministro de Jamaica Bruce Golding, en una imagen de archivo. EFE/Orlando Barría

San Juan, 12 sep (EFE).- El ex primer ministro de Jamaica Bruce Golding (2007-2011) encabeza un equipo de observadores de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth, en inglés) que seguirá las elecciones generales que se celebrarán en Bahamas el próximo jueves.

Esta es la segunda vez que la Mancomunidad de Naciones, una organización de países soberanos independientes y semiindependientes​ que comparten lazos históricos con el Reino Unido, envía un equipo de observadores a un proceso electoral en Bahamas, después de participar en las elecciones de mayo de 2017.

Los bahameños acudirán a las urnas el próximo 16 de septiembre, ocho meses antes de lo que se establece constitucionalmente, según anunció el mes pasado el primer ministro, Hubert Minnis, quien tras la disolución del Parlamento decidió adelantar los comicios para facilitar la formación de un nuevo Ejecutivo que ponga fin a una legislatura inestable caracterizada por polémicas y dimisiones.

Bahamas es una nación independiente que comparte lazos históricos con el Reino Unido, de forma que el monarca británico, como jefe de Estado, es quien designa a su representante en el archipiélago, que es el gobernador general.

Mientras, el Poder Ejecutivo es ejercido por el Gobierno encabezado por el primer ministro y el legislativo por un Parlamento de dos cámaras.

El mandato actual no vence constitucionalmente hasta mayo de 2022, que sería cinco años después de que el Movimiento Nacional Libre (FNM, en inglés), de Minnis, derrotara al Partido Liberal Progresista (PLP, en inglés) en los últimos comicios, ganando 35 de los 39 escaños del Parlamento.

Medios regionales informaron este domingo que el ex primer ministro de Jamaica Bruce Golding está ya en Bahamas para supervisar los aspectos preliminares del proceso electoral que culminará en los comicios del 16 de septiembre.

La secretaria general de la Mancomunidad de Naciones, Patricia Scotland, envió a los observadores después de recibir una invitación del gobernador general de las Bahamas, Cornelius Smith.

Golding dijo a medios locales al llegar a Nassau que se sentía honrado de ser parte del grupo de observadores.

"Nuestro mandato es observar y evaluar el entorno previo al proceso electoral, las actividades del día de las elecciones y el período posterior en el contexto de la legislación y reglamentación nacional de las Bahamas, así como de los compromisos regionales e internacionales", aclaró Golding.

El equipo de observadores informará después sobre si las elecciones se llevaron a cabo de acuerdo con los estándares a los que se ha comprometido el Gobierno de Bahamas.

En los próximos días, el grupo se reunirá con partes interesadas, incluidos el Gobierno, los partidos políticos, grupos de la sociedad civil, observadores internacionales y los medios de comunicación.

A partir del 14 de septiembre, los observadores se desplegarán en pequeños equipos en varias islas para supervisar el proceso de votación, recuento y resultados.

El día de las elecciones supervisarán los procesos de apertura, votación, cierre, escrutinio y gestión de resultados.

Luego, el equipo emitirá una declaración provisional sobre sus hallazgos preliminares el 18 de septiembre.

Además, se preparará y presentará un informe final a la Mancomunidad de Naciones, que posteriormente se compartirá con las partes interesadas y se pondrá a disposición de quién lo solicite.

El grupo de observadores partirá de Bahamas antes del 23 de septiembre.

Además, la Comunidad del Caribe (Caricom) enviará otro equipo de observadores a las elecciones generales de Bahamas.

La misión, compuesta por seis miembros, estará encabezada por Ian Hughes, asistente del supervisor de elecciones y oficial de capacitación y recursos humanos de Antigua y Barbuda.