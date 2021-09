El venezolano Rafael Dudamel pierde en su debut como técnico del Deportivo Cali

Este era el estreno de Dudamel con el Deportivo Cali al que llegó en reemplazo del uruguayo Alfredo Arias, quien abandonó por los decepcionantes resultados. Foto de archivo. EFE/ Yuri Edmundo

Bogotá, 11 sep (EFE).- América de Cali consiguió este sábado derrotar 0-1 al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano correspondiente a la novena fecha y en el que debutó el venezolano Rafael Dudamel como técnico del onceno "Azucarero".

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio lograron el único gol de la noche con Emerson Batalla, quien soltó un zurdazo desde unos 20 metros para dejar sin opción al portero paraguayo Guillermo de Amores que aunque voló por el balón nada pudo hacer.

Con este resultado los "Diablos rojos" subieron, al menos de momento, al sexto lugar de la tabla de clasificación con 14 puntos, hundiendo a los de Dudamel que ahora están en la casilla 15 con apenas 9 unidades de 27 posibles.

Este era el estreno de Dudamel con el Deportivo Cali al que llegó en reemplazo del uruguayo Alfredo Arias, quien abandonó por los decepcionantes resultados.

Ángelo Rodríguez erró un penalti para el Deportivo Cali que dispuso de toda su artillería pesada comandada por el goleador Teófilo Gutiérrez que todavía no logra despejar con su nuevo equipo.

Osorio fiel a sus principios presentó un equipo que incluyó al volante Larry Angulo, quien se estrenó con el equipo. Por diferentes razones no estuvieron Deinner Quiñones, Jeison Lucumí y Adrián Ramos.

En la décima jornada, América de Cali recibirá a Jaguares, mientras que el Deportivo Cali visitará al Deportes Tolima.

Por otro lado, Patriotas y Envigado igualaron 0-0 y Águilas Doradas derrotó 3-2 al Once Caldas, mientras que el Deportivo Independiente Medellín logró arrancarle a domicilio una victoria a Jaguares con un gol marcado por el delantero Leonardo Castro a falta de 12 minutos para finalizar el partido.

Pese a que ganó el Medellín está lejos de tener un equipo que con su juego exprese confianza a sus seguidores. De todos modos los tres puntos lo mantienen con opción de meterse entre los ocho equipos que pasan a la siguiente ronda.

Se espera que con la llegada del técnico Julio Comesaña el equipo mejore en esta la que será la cuarta etapa del uruguayo de 73 años.

La jornada sigue este domingo con los partidos Atlético Bucaramanga-Millonarios, Deportivo Pereira-Junior y Atlético Nacional-La Equidad.

El lunes se cierra la fecha con cuando Deportes Quindío reciba al Deportivo Pasto y el Atlético Huila al Deportes Tolima.